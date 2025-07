Clubes de futebol lamentam morte de atacante do Liverpool

Diogo Jota e irmão morreram em acidente de carro na Espanha - Foto: Divulgação | Porto

Após a morte do jogador português Diogo Jota e do irmão André Silva que aconteceu nesta quinta-feira, 3, na rodovia A-52, na altura do quilômetro 65, na província de Zamora, na Espanha, clubes de futebol da Europa se manifestaram sobre o assunto.

O primeiro clube da carreira de Jota, o Porto se manifestou publicamente sobre o falecimento do jogador. "O Futebol Clube do Porto está de luto. É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz", escreveu o Porto em publicação no Instagram.

O clube que o atleta defendia, o Liverpool publicou uma nota dizendo estar "devastado com o trágico falecimento". "O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e equipe do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável", publicou o clube inglês em nota nas redes sociais.

O Atlético de Madrid foi o time onde Diogo Jota ganhou destaque na carreira profissional. O atacante chegou em 2016, na primeira experiência fora de Portugal, ganhou experiência com empréstimos e foi vendido dois anos depois ao Wolverhampton. O clube se manifestou através das redes sociais.

No X (antigo Twitter), o Atlético de Madrid disse estar chocado com a trágica notícia do falecimento do ex-jogador do clube Diogo Jota e de seu irmão André.

El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André.

Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos.

O Manchester City, rival do Liverpool, por onde Diogo não chegou a jogar, também lamentou o falecimento do atleta. "Todos no Manchester City estão chocados e tristes ao saber da notícia devastadora sobre o falecimento de Diogo Jota. Enviamos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e a todos do Liverpool Football Club neste momento difícil. Descanse em paz, Diogo."

O Gondomar, tradicional time de base em Portugal, relembrou a passagem do atacante do Liverpool e do irmão pelas categorias juvenis e reforçou que o legado deles será sempre lembrado.

"Hoje choramos a partida trágica e precoce de dois jovens que vestiram com orgulho a camisola do Gondomar Sport Clube. Diogo Jota e o seu irmão André Silva, ex-atletas da nossa formação, perderam a vida de forma inesperada. À família, amigos e a todos os que partilharam momentos com o Diogo e o André, deixamos a nossa mais profunda solidariedade e carinho. O Gondomar SC é, hoje, um clube em silêncio. E esse silêncio é de dor, de incredulidade e de respeito. Guardaremos para sempre a memória dos dois com o orgulho de os termos visto crescer enquanto atletas e jovens exemplares. Descanse em paz, Diogo e André", lamentou o clube.

O Wolverhampton destacou como Diogo era uma pessoa adorada por todos e disse que o atacante jamais será esquecido.

CBF lamenta tragédia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também lamentou o acidente de automóvel ocorrido na Espanha nas primeiras horas desta quinta-feira, 3, que tirou a vida dos jogadores Diogo Jota e André Silva. Neste momento de muita tristeza e dor, a entidade presta solidariedade aos familiares e amigos dos atletas, aos seus respectivos clubes e às federações de Portugal e Inglaterra.

"Estamos todos consternados. Uma tragédia que nos comove profundamente. Manifesto aqui o nosso pesar aos familiares e amigos dos atletas, aos clubes, aos nossos amigos das federações portuguesa e inglesa. O futebol mundial está de luto", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Últimos títulos

Aos 28 anos, Jota vivia uma de suas melhores fases. Tinha acabado de conquistar a Premier League com o Liverpool e sido protagonista na seleção portuguesa durante a campanha do título da Liga das Nações, vencida nos pênaltis contra a Espanha, no mês passado.

O início e a carreira

Natural de Massarelos, no Porto, Diogo Jota começou no Paços de Ferreira, e logo chamou atenção. Passou por Porto e Wolverhampton antes de chegar ao Liverpool em 2020, por cerca de R$ 334 milhões na época. No clube inglês, conquistou a Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e o título nacional.

Seu irmão, André Silva, de 26 anos, era atleta do Penafiel, time da segunda divisão portuguesa.