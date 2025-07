A trajetória de Diogo Jota: quem era o atacante que morreu tragicamente

Diogo Jota teve carreira vencedora com a seleção de Portugal - Foto: AFP

O futebol mundial se despediu, nesta quinta-feira, 3, de um dos nomes mais talentosos e queridos da geração recente em Portugal. Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu aos 28 anos em um acidente de carro no município de Zamora, na Espanha. O irmão dele, André Silva, de 26 anos, também faleceu na tragédia. Ambos estavam em um veículo que saiu da pista e pegou fogo após a batida.

Nascido em 4 de dezembro de 1996, em Massarelos, no Porto, Diogo José Teixeira da Silva começou sua carreira no Paços de Ferreira. Com apenas 18 anos, chamou atenção ao marcar 14 gols em uma única temporada, o que lhe rendeu uma transferência para o Atlético de Madrid. Sem estrear pelos colchoneros, foi emprestado ao Porto e ao Wolverhampton, clube inglês no qual se consolidou com 44 gols em três temporadas.

Em setembro de 2020, foi contratado pelo Liverpool por 45 milhões de euros, o equivalente de R$ 334 milhões na época. Com a camisa dos Reds, Jota acumulou títulos expressivos, como a Premier League, FA Cup e duas Copas da Liga Inglesa. Ao todo, disputou 182 partidas, marcou 65 gols e deu 22 assistências.

Também foi figura presente na seleção portuguesa desde 2019, atuando em 47 jogos e balançando as redes 14 vezes. Em junho de 2025, esteve na conquista da Liga das Nações diante da Espanha, em decisão definida nos pênaltis.

Além da carreira sólida e da regularidade nos clubes, Jota era elogiado pelo comprometimento em campo, leitura tática e versatilidade ofensiva, já que atuava tanto como ponta quanto como falso 9. Ele era casado com Rute Cardoso, com quem tinha três filhos, o atacante aproveitava um período de folga na Espanha ao lado da família.

A confirmação da morte gerou comoção imediata entre companheiros de clube, seleção, dirigentes, e torcedores. Clubes de diversas partes do mundo já se manifestaram lamentando a perda do atleta português.