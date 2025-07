Cristiano Ronaldo lamenta perda de Diogo Jota: “Vou sentir tua falta”

Cristiano Ronaldo e Diogo Jota durante treino pela seleção de Portugal - Foto: Miguel Riopa / AFP

O luto no futebol português ganhou uma voz forte nesta quinta-feira, 3. Cristiano Ronaldo lamentou publicamente a morte trágica do atacante Diogo Jota, que faleceu em um acidente de carro na Espanha, ao lado do irmão, André Silva. Companheiros recentes na conquista da Liga das Nações por Portugal, Cristiano expressou sua dor com uma mensagem emocionada nas redes sociais.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", escreveu o camisa 7 português.

O acidente que vitimou Diogo Jota ocorreu por volta de 0h30, no km 65 da rodovia A-52, na região de Cernadilla, província de Zamora, na Espanha. De acordo com a polícia local, um pneu teria estourado durante uma ultrapassagem, fazendo o veículo sair da pista e pegar fogo. As duas vítimas morreram carbonizadas. Os corpos só foram identificados horas depois.

Últimos títulos

Aos 28 anos, Jota vivia uma de suas melhores fases. Tinha acabado de conquistar a Premier League com o Liverpool e sido protagonista na seleção portuguesa durante a campanha do título da Liga das Nações, vencida nos pênaltis contra a Espanha, no mês passado.

O início e a carreira

Natural de Massarelos, no Porto, Diogo Jota começou no Paços de Ferreira, e logo chamou atenção. Passou por Porto e Wolverhampton antes de chegar ao Liverpool em 2020, por cerca de R$ 334 milhões na época. No clube inglês, conquistou a Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e o título nacional.

Seu irmão, André Silva, de 26 anos, era atleta do Penafiel, time da segunda divisão portuguesa.

Mais homenagens a Jota

Além de Cristiano Ronaldo, a Seleção Portuguesa, o Liverpool, clubes portugueses e personalidades do futebol europeu lamentaram a perda. A UEFA decretou um minuto de silêncio nas partidas da Eurocopa Feminina desta quinta, 3, e sexta-feira, 4, em homenagem aos irmãos.

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, também se manifestou: “É um dia triste para o futebol e para o esporte nacional e internacional.”