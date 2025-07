Lula visita Kirchner e pede liberdade para ex-presidente

Lula com a ex-presidente Cristina Kirchner - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, nesta quinta-feira, 3, presa em regime domiciliar após ser condenada por crime de corrupção, em seu apartamento, na cidade de Buenos Aires. O petista fez coro pela liberdade de aliada política.

Em uma publicação nas redes sociais, Lula, que assumiu a presidência do Mercosul, afirmou ter ficado "feliz" ao encontrar a argentina bem e com "gana de luta". O chefe do Palácio do Planalto ainda prestou solidariedade e lembrou, sem se aprofundar, do período em que também foi condenado e preso por pouco mais de um ano; as penas foram anuladas por Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação institucional. Um carinho e afeto de amigos, companheiros de campo político e de ideais de justiça social e combate às desigualdades", escreveu Lula, que continuou.

"Além de prestar minha solidariedade a ela por tudo que tem vivido, desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política. Pude sentir nas ruas o apoio popular que tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis", completou o presidente.

Kirchner reage

Kirchner também publicou o momento ao lado de Lula nas redes sociais. Condenada sob acusação de ter favorecido o empresário Lázaro Baez, a ex-presidente foi apontada como líder um esquema fraudulento por um período de 12 anos.

"Lula também foi perseguido, usaram lawfare para prendê-lo e tentaram silenciá-lo. Não conseguiram. Ele voltou com o voto do povo brasileiro e de cabeça erguida", escreveu a argentina.