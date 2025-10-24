Angelo Coronel reafirma força do PSD na disputa pelo Senado na Bahia

Questionado sobre alternativas para evitar conflitos na disputa pelo Senado, Coronel mencionou a possibilidade de propor uma mudança na lei - Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

O senador Angelo Coronel (PSD) reforçou, na manhã desta sexta-feira, 24, que o partido manterá sua posição de participar da chapa ao Senado na Bahia, independentemente das intenções do PT de concentrar os nomes da sigla.

“Olha, eu sempre digo que, na política, a gente nunca pode duvidar de desejos, mas o desejo para se concretizar e virar realidade tem uma distância muito longa. O PT pode querer isso, mas caberá ao PSD manter a nossa posição. E eu não tenho dúvida de que a posição do PSD é em pro de ter a participação na chapa e com a indicação do nosso nome”, afirmou Coronel, em coletiva de imprensa.

O senador também comentou sobre sua relação com prefeitos de diferentes partidos, incluindo do próprio PT, e sobre a estratégia de fortalecer sua candidatura.

“Eu sou um candidato que representa o municipalismo. É prefeito de praticamente todos os partidos, inclusive o próprio PT. Então, quem me dá essa sustentação, além do nosso partido, é essa gama de prefeitos que temos na Bahia.”

Questionado sobre alternativas para evitar conflitos na disputa pelo Senado, Coronel mencionou a possibilidade de propor uma mudança na lei.

“Agora, eu acho que, para acabar com toda essa zanga, se der tempo, eu vou tentar propor um projeto de lei para abrir três vagas para o Senado, porque aí resolve o problema”, brincou.

No início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não vai impedir ministros do governo de lançarem candidaturas próprias, incluindo o ex-governador Rui Costa (PT), que colocou seu nome à disposição para o Senado em 2026.

Na Bahia, a disputa envolve também Jaques Wagner (PT-BA), que busca renovação de mandato, e Coronel (PSD), que defende sua recondução.