HOME > EDUCAÇÃO
RECONHECIMENTO

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Sétima edicação do prêmio Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025 aconteceu no no Teatro Sesc Casa do Comércio, na terça, 18

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

19/11/2025 - 19:18 h
Inaldo Araújo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Inaldo Araújo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A importância do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, evento promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi reconhecida pelo conselheiro Inaldo Araújo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Durante sessão do plenário da Corte nesta quarta-feira, 19, o conselheiro elogiou a iniciativa e enalteceu o tema ‘SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?’. A sétima edição do prêmio reuniu alunos, professores, gestores e autoridades no Teatro Sesc Casa do Comércio, na terça, 18.

“Como eu tenho feito nos anos anteriores, eu gostaria de parabenizar mais uma vez esta louvável iniciativa do Jornal A Tarde e das secretarias de educação, tanto do estado como do município, por de fato valorizar a escola pública. O tema deste ano foi extremamente pertinente, tendo em vista a COP30, a questão da sustentabilidade e da mudança climática”, disse.

No seu discurso, Inaldo Araújo destacou a história de uma das vencedoras do concurso. A estudante Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva, da escola municipal Professor Dásio José de Souza, em Candeias, conquistou o primeiro lugar na categoria 'Crônica'. Mãe de cinco filhos, ela revelou ter 14 anos sem estudar.

“É importante ressaltar que a senhora Taliane Samara Sousa, mãe de cinco filhos, depois de 14 anos sem estudar, resolveu voltar aos bancos escolares e foi agraciada em primeiro lugar na categoria crônica. A foto estampada no Jornal A Tarde traz a emoção dessa senhora e o fato dela dedicar esse esforço aos seus cinco filhos”, ressaltou.

Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva, segura prêmio de 1º lugar na categoria crônica.
Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva, segura prêmio de 1º lugar na categoria crônica. | Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O conselheiro encerrou sua fala parabenizando o grupo e propondo uma moção em homenagem ao veículo centenário.

“É uma iniciativa que merece desta casa o total apoio, total incentivo. Aliás, todos aqueles que acreditam que, assim como AnísioTeixeira, a máquina de se fazer democracia é a escola pública. Parabéns ao jornal que organiza essa importante iniciativa e a moção que proponho, portanto, se aprovada for, que seja direcionada ao jornal A Tarde e também aos 12 agraciados por essa importante conquista que faz ainda mais com que a gente creia que vale sim a pena investir na educação pública", pontuou.

O Concurso

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Sindicombustíveis Bahia, Acelen, SESI, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.

x