RECONHECIMENTO
Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE
Sétima edicação do prêmio Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025 aconteceu no no Teatro Sesc Casa do Comércio, na terça, 18
Por Anderson Ramos
A importância do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, evento promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi reconhecida pelo conselheiro Inaldo Araújo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Durante sessão do plenário da Corte nesta quarta-feira, 19, o conselheiro elogiou a iniciativa e enalteceu o tema ‘SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?’. A sétima edição do prêmio reuniu alunos, professores, gestores e autoridades no Teatro Sesc Casa do Comércio, na terça, 18.
“Como eu tenho feito nos anos anteriores, eu gostaria de parabenizar mais uma vez esta louvável iniciativa do Jornal A Tarde e das secretarias de educação, tanto do estado como do município, por de fato valorizar a escola pública. O tema deste ano foi extremamente pertinente, tendo em vista a COP30, a questão da sustentabilidade e da mudança climática”, disse.
No seu discurso, Inaldo Araújo destacou a história de uma das vencedoras do concurso. A estudante Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva, da escola municipal Professor Dásio José de Souza, em Candeias, conquistou o primeiro lugar na categoria 'Crônica'. Mãe de cinco filhos, ela revelou ter 14 anos sem estudar.
“É importante ressaltar que a senhora Taliane Samara Sousa, mãe de cinco filhos, depois de 14 anos sem estudar, resolveu voltar aos bancos escolares e foi agraciada em primeiro lugar na categoria crônica. A foto estampada no Jornal A Tarde traz a emoção dessa senhora e o fato dela dedicar esse esforço aos seus cinco filhos”, ressaltou.
O conselheiro encerrou sua fala parabenizando o grupo e propondo uma moção em homenagem ao veículo centenário.
“É uma iniciativa que merece desta casa o total apoio, total incentivo. Aliás, todos aqueles que acreditam que, assim como AnísioTeixeira, a máquina de se fazer democracia é a escola pública. Parabéns ao jornal que organiza essa importante iniciativa e a moção que proponho, portanto, se aprovada for, que seja direcionada ao jornal A Tarde e também aos 12 agraciados por essa importante conquista que faz ainda mais com que a gente creia que vale sim a pena investir na educação pública", pontuou.
O Concurso
O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Sindicombustíveis Bahia, Acelen, SESI, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.
