Jovem Jornalista revela talentos que inspiram a educação

Uma noite para ficar na história. A criatividade, o olhar crítico e a sensibilidade ambiental dos estudantes baianos foram celebrados, na noite desta terça-feira, 18, durante a premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025. O evento, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, reuniu alunos, professores, gestores e autoridades no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O concurso convidou os participantes a refletirem sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano, a partir do tema ‘SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?’. Ao todo, 12 finalistas acompanhados de seus professores–orientadores, disputaram em quatro categorias: Tirinhas (1º ao 5º ano); Videorreportagem (6º ao 9ºano); Artigo de Opinião (Ensino Médio) e Crônica (Educação de Jovens e Adultos – EJA).

Escola pública

A cerimônia começou com desfile dos estudantes do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos (Arenoso) – com a banda de percussão da unidade–, além de um show surpresa do grupo Quabales. O evento foi mediado pela jornalista Thaic Carvalho.

“Nós não podemos ter dúvidas de como a escola pública é potente e como ela marca a vida das pessoas. É por isso que a gente precisa se orgulhar da escola pública do estado da Bahia, das redes municipais, da rede estadual, das escolas federais. É bom ter um jornal com a potência do A TARDE para levar boa informação de tudo que acontece na escola pública, de como a gente tem transformado a vida desses estudantes através da educação pública”, afirmou a secretária da Educação do Estado da Bahia (SEC), Rowenna Brito.

A mesa de honra da cerimônia de premiação foi composta por Rowenna Brito; Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE; Carmela Talento, vice-presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI); Walter Tannus, presidente do Sindicombustíveis; Thalita Toledo Leite, gerente setorial de imprensa regional da Petrobras; Luiz Gavazza, diretor presidente da Bahiagás; Mariana Carneiro, diretora de Impressos e Projetos Especiais do Grupo A TARDE, e Caroline Gois, diretora do Núcleo Digital do Grupo A TARDE.

Toda a ambientação da cerimônia foi pensada para dialogar com o tema, como a calçada da fama e o painel instagramável, representando a resistência e a beleza do sertão nordestino. E também o troféu entregue aos vencedores, produzido com madeira de reflorestamento e design exclusivo.

“Nesta edição, a temática escolhida reflete o compromisso com os novos eixos formativos do Programa A TARDE de Educação, então estamos unindo cidadania, sustentabilidade e tecnologia como base para uma aprendizagem viva, sensível e transformadora como a educação da Bahia merece. Que o brilho desses jovens premiados inspire todos nós a continuarmos acreditando que a educação é o caminho que nos une e o conhecimento é a ponte que nos liberta”, afirmou a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha.

As produções finalistas passaram pela avaliação criteriosa de uma banca formada por profissionais renomados da comunicação, composta por Cau Gomez, artista gráfico e chargista de A TARDE; Gutemberg Cruz, jornalista e pesquisador especializado em quadrinhos; Jaciara Santos, jornalista e diretora de Comunicação da Associação Bahiana de Imprensa (ABI); Gustavo Castellucci, jornalista; Mariana Carneiro, jornalista e diretora da área de impressos do Grupo A TARDE; Luiz Lasserre, head de conteúdos impressos de A TARDE; Hilcélia Falcão, editora executiva de Redação; Marcos Dias, jornalista e editor do Caderno Muito; Chico Castro Jr., jornalista e editor do Caderno 2; e Luisa Sá Lasserre, jornalista e cronista do Caderno Muito.

A banca analisou cada trabalho, considerando critérios como originalidade, adequação ao tema e criatividade.

Protagonismo

Um dos momentos mais simbólicos da noite foi a premiação de um reeducando em processo de ressocialização, do Colégio Estadual Cleber Pacheco de Oliveira - Prisional, de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Ele conquistou o 3º lugar na categoria Crônica, sendo representado pela professora-orientadora, Natália Andrade.

“O nosso aluno tinha dificuldade em permanecer na sala de aula, mas hoje é concluinte do ensino médio e é um dos alunos mais brilhantes que temos. Esse projeto consegue revelar talentos e espero que o nome dele brilhe muito quando ele sair para seguir seu caminho. Quando a gente fala que a educação transforma, isso fica muito vago, mas quando você trabalha numa unidade socioeducativa, você percebe isso muito próximo”, afirmou Natália, emocionada.

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, pontuou que o CCJJ 2025 é um exercício de aprendizagem, de expressão e de cidadania.

“Ele nos mostra que a escola pública baiana é repleta de talentos que a escrita é uma forma de empoderar e libertar. A cada edição, os estudantes aprendem não apenas a escrever, mas a ouvir, investigar e compreender o mundo ao seu redor. É isso que dá sentido à educação contemporânea: conectar o conhecimento ao cotidiano, transformar dados em reflexão e ideias em ação. Parabéns a cada professor que acreditou, a cada estudante que ousou e a cada escola que fez dessa iniciativa um compromisso com a educação de qualidade e com verdade”.

Missão

Representantes do Grupo A TARDE destacaram a relevância do CCJJ no fortalecimento da educação, da leitura crítica de mundo e da formação cidadã.

“O Programa A TARDE Educação nasceu do entendimento de que o jornal pode ser um instrumento pedagógico vivo, que dialoga com a sala de aula e o mundo. Ao longo desses anos, construímos uma rede muito sólida, nós envolvemos municípios, a rede estadual, gestores, educadores, professores e estudantes que encontram no jornalismo e na educomunicação caminhos para expressar, investigar e participar de uma sociedade de forma mais consciente, crítica”, garantiu a gerente executiva do A TARDE Educação, Andréa Silveira.

Diretor de Relações Institucionais de A TARDE, Luciano Neves destacou que o Grupo vive um tempo de renovação estratégica. “Temos um propósito claro: atuar não apenas como veículo de comunicação, mas como agente ativo na formação de leitores críticos e cidadãos conscientes”.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Sindicombustíveis Bahia, Acelen, SESI, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.

Conheça os ganhadores de cada categoria

Tirinhas

1º lugar

Estudante: Pedro Henrick Brito Gama Cardoso

Professora Orientadora: Carla do Espírito Santo Xavier

Escola: Escola Municipal Alagoinhas IV

Município: Alagoinhas

2º lugar

Estudante: Deivid Davi Nascimento Silva Santos

Professora Orientadora: Ana Francisca de Azevedo Santiago

Escola: Escola Comunitária Afrânio Afonso Ferreira

Município: Lençóis

3º lugar

Estudante: Enzo Luan Barros Silva

Professora Orientadora: Adielle Rodrigues da Silva

Escola: Escola Municipal Frei Serafim do Amparo

Município: Vitória da Conquista

Videorreportagem

1º lugar

Estudante: Ana Carolina Conceição de Oliveira

Professor orientador: Agildo da Hora Ferreira Sobrinho

Escola: Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite

Município: Simões Filho

2º lugar

Estudante: Hanna Oliveira Magalhães

Professor orientador: Mário Sérgio Machado Souza

Escola: Colégio Estadual de Plataforma Tempo Integral

Município: Salvador

3º lugar

Estudante: Maria Isabel da Silva Barbosa

Professor orientador: José Carlos de Jesus Lima

Escola: Escola Municipal Fernando Sales

Município: Lençóis

Artigo de Opinião

1º lugar

Estudante: Lucas Daniel Gurgel Santos

Professora orientadora: Juliana Figueredo Valois

Escola: Colégio Estadual de Fedegosos

Município: Morro do Chapéu

2º lugar

Estudante: Ana Clara dos Santos de Souza

Professor orientador: Pedro Ralile de Abreu

Escola: Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul

Município: Teixeira de Freitas

3º lugar

Estudante: Nicolli de Assis Ferreira

Professora orientadora: Maria da Luz Oliveira Guimarães

Escola: Colégio Estadual Nelson Mandela

Município: Salvador

Crônica

1º lugar

Estudante: Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva

Professora Orientadora: Nerivalda

Escola: Escola Municipal Professor Dasio José de Souza

Município: Candeias

2º lugar

Estudante: Jamily Rocha dos Santos

Professora orientadora: Paula Dias

Escola: Colégio Estadual Luís Viana

Município: Salvador

3º lugar