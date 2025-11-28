Menu
IMPASSE

Esperança: relator sinaliza ajudar na aprovação de Messias ao STF

Weverton Rocha (PDT-MA), informou que vai pedir votos a favor da aprovação do indicado

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/11/2025 - 19:55 h
Weverton Rocha (PDT-MA) ao lado de Jaques Wagner (PT-BA).
Weverton Rocha (PDT-MA) ao lado de Jaques Wagner (PT-BA).

O advogado-geral da União, Jorge Messias, ganhou um aliado para efetivar a sua indicação para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). O relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Weverton Rocha (PDT-MA), informou que vai pedir votos a favor da aprovação do indicado.

“Vou trabalhar para ser favorável”, disse Rocha à TV Globo. Como vice-líder do governo na Casa, o senador não tem espaço político para apresentar um parecer contrário à indicação. Embora, pelo rito, o relator possa apresentar parecer favorável ou contrário à indicação.

A sabatina foi marcada para o dia 10 de dezembro pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Reunião com Messias

Nesta quinta-feira, 28, o senador e Jorge Messias se reuniram pela primeira vez após o advogado-geral da União ter sido escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga.

A conversa durou cerca de duas horas. Os dois trataram das resistências para a aprovação do nome de Messias e da tramitação do processo.

Weverton Rocha afirmou ainda que o currículo de Jorge Messias é público, assim como seu notório saber jurídico. Mesmo assim, Messias ficou de enviar ao Senado os documentos que comprovam que ele cumpre os pré-requisitos necessários para assumir a vaga no STF.

Nos bastidores do Senado, parlamentares afirmam que Messias terá dificuldades para conseguir os 41 votos para ser eleito. A preferência de Alcolumbre, era em torno do nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD).

Aliados do governo defendem que o presidente Lula se empenhe pessoalmente pedindo votos a favor de Jorge Messias.

Tags:

Jorge Messias supremo tribunal federal votação no senado Weverton Rocha

