Ímãs podem ser vilões para geladeiras modernas; entenda o perigo

O item é usado para decorar e prender recados - Foto: Ilustrativa | Pexels

Usados popularmente para decorar geladeiras, os ímãs não são tão inofensivos quanto parecem. Vendidos como itens de lembranças de viagem, para prender recados e fotos no aparelho doméstico, o objeto pode interferir no funcionamento de refrigeradores modernos.

Os modelos inteligentes, que possuem funções como tela interativa e regulação de temperatura, são os mais prejudicados com o uso dos ímãs. De acordo com informações de Tomás del Campo, especialista em física biomédica, estes aparelhos são mais sensíveis.

O profissional afirmou que estes modelos com tela touch screen reagem ao campo magnético do ímã e o confundem com o toque. Entretanto, ele destacou que os objetos decorativos não alteram o consumo de energia do aparelho e o efeito dele na geladeira depende do material utilizado na fabricação.

“Os ímãs que usamos para decorar a porta da geladeira têm um campo magnético extremamente fraco em comparação aos campos gerados pelos componentes internos do aparelho, como o motor e os sistemas de refrigeração”, explicou ele, em entrevista à rádio Onda Cero.

“Isso depende de eficiência energética, do design do eletrodoméstico e de seu uso. Os ímãs não têm influência sobre esses fatores”, completou Tomás del Campo, destacando que o item decorativo deve ser usado com moderação.