ECONOMIA

Pix bate recorde com quase 300 milhões de transações em 24h

Números são da última sexta-feira, 28

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 10:39 h
Imagem ilustrativa da imagem Pix bate recorde com quase 300 milhões de transações em 24h
-

O Pix bateu recorde de uso na última sexta-feira, 28, registrando 297,4 milhões de transações em um dia. De acordo com dados do Banco Central (BC), as operações movimentaram R$ 166,2 bilhões.

O número superou o recorde anterior, de 290 milhões, registrado em 5 de setembro. As transações ocorrem em meio às mudanças, válidas desde novembro, que ampliaram as possibilidades de devolução de valores para usuários vítimas de golpes, fraudes ou situações de coerção.

"Mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, disse o BC em nota.

Pix já movimentou mais de R$ 85 trilhões

Criado há cinco anos, o Pix se consolidou como o principal meio de transferência do país. De acordo com dados do Banco Central, mais de 170 milhões de brasileiros já utilizaram o sistema, que acumula cerca de 890 milhões de chaves cadastradas.

Desde sua entrada em operação, em novembro de 2020, o Pix já movimentou mais de R$ 85 trilhões.

x