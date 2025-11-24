Menu
ECONOMIA
NOVIDADE!

Adeus Pix? Nova forma de pagamento chega ao Brasil

O novo modelo de compras promete transformar o país

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/11/2025 - 16:34 h
Os testes já foram aprovados -

O Pix, o cartão de crédito e o pagamento por aproximação estão prestes a ganhar um novo companheiro em breve. Um novo formato de pagamento está chegando ao Brasil, através da marca de cartões Elo.

Em parceria com a Tecban, responsável pelo Banco24Horas, e com apoio da 4CashPay, a empresa finalizou a fase piloto do projeto de biometria palmar, que garantirá a possibilidade de realizar compras usando apenas a palma das mãos.

Pesquisadores responsáveis pelo método informaram que sua eficácia e rapidez foi maior do que os pagamentos tradicionais com cartões e QR Codes. As negociações estão sendo realizadas com grandes varejistas e emissores, a fim de colocar o método para circular nos principais pontos de venda do país.

Como o método vai funcionar?

A compra por biometria palmar funcionará de uma maneira simples. O usuário deverá registrar as impressões digitais da palma da mão em um equipamento exclusivo da Tecban, onde serão validadas para evitar possíveis fraudes.

Assim que for aprovado, o pagamento já poderá ser realizado em locais que aceitem o método. A operação será feita posicionando a mão acima do leitor, que validará as informações bancárias do cartão cadastrado pelo cliente, concluindo automaticamente a transação.

cartão forma de pagamento pagamanto com a mão pagamento

x