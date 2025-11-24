NOVIDADE!
Adeus Pix? Nova forma de pagamento chega ao Brasil
O novo modelo de compras promete transformar o país
Por Franciely Gomes
O Pix, o cartão de crédito e o pagamento por aproximação estão prestes a ganhar um novo companheiro em breve. Um novo formato de pagamento está chegando ao Brasil, através da marca de cartões Elo.
Em parceria com a Tecban, responsável pelo Banco24Horas, e com apoio da 4CashPay, a empresa finalizou a fase piloto do projeto de biometria palmar, que garantirá a possibilidade de realizar compras usando apenas a palma das mãos.
Pesquisadores responsáveis pelo método informaram que sua eficácia e rapidez foi maior do que os pagamentos tradicionais com cartões e QR Codes. As negociações estão sendo realizadas com grandes varejistas e emissores, a fim de colocar o método para circular nos principais pontos de venda do país.
Leia Também:
Como o método vai funcionar?
A compra por biometria palmar funcionará de uma maneira simples. O usuário deverá registrar as impressões digitais da palma da mão em um equipamento exclusivo da Tecban, onde serão validadas para evitar possíveis fraudes.
Assim que for aprovado, o pagamento já poderá ser realizado em locais que aceitem o método. A operação será feita posicionando a mão acima do leitor, que validará as informações bancárias do cartão cadastrado pelo cliente, concluindo automaticamente a transação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes