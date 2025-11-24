Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Já recebeu? Prazo final para pagamento do 13º salário é definido; veja

Saiba quem tem direito ao 13º salário e como calcular o valor proporcional

Luan Julião

Por Luan Julião

24/11/2025 - 14:35 h | Atualizada em 24/11/2025 - 14:46
Trabalhadores devem receber o adiantamento do benefício antes da Black Friday
-

A primeira parcela do 13º salário, um dos pagamentos mais aguardados pelos trabalhadores brasileiros, precisa ser depositada até o dia 28 de novembro deste ano. Embora o prazo legal se estenda até 30 de novembro, a data cai em um domingo, o que antecipa a obrigação para o último dia útil do mês.

Com o adiantamento, muitos trabalhadores devem contar com um estímulo extra para aproveitar as promoções da Black Friday, que neste ano também será realizada no dia 28.




A legislação determina que o pagamento da primeira parcela seja feito até o fim de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro. O valor pode variar, já que o cálculo leva em conta o salário bruto e o número de meses trabalhados no ano corrente.

Leia Também:

Gigantes do fast food ofertam lanche grátis a descontos de 50%
Black Friday: 1 a cada 5 baianos quer gastar mais de R$ 1 mil na data
Fundador do Pix deixa o Brasil para criar 'Pix Internacional' nos EUA

Têm direito ao 13º salário todos os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados domésticos, rurais, urbanos e avulsos. O benefício também é pago a aposentados e pensionistas do INSS.

O cálculo é proporcional ao tempo de serviço no ano. Para chegar ao valor total, divide-se o salário bruto por 12 (referente aos meses do ano) e multiplica-se pelo número de meses trabalhados. O montante costuma ser dividido em duas parcelas — a primeira paga agora, a segunda em dezembro.





Tags:

13º salário Black Friday INSS legislação trabalhista pagamento trabalhadores brasileiros

x