ECONOMIA
Já recebeu? Prazo final para pagamento do 13º salário é definido; veja
Saiba quem tem direito ao 13º salário e como calcular o valor proporcional
Por Luan Julião
A primeira parcela do 13º salário, um dos pagamentos mais aguardados pelos trabalhadores brasileiros, precisa ser depositada até o dia 28 de novembro deste ano. Embora o prazo legal se estenda até 30 de novembro, a data cai em um domingo, o que antecipa a obrigação para o último dia útil do mês.
Com o adiantamento, muitos trabalhadores devem contar com um estímulo extra para aproveitar as promoções da Black Friday, que neste ano também será realizada no dia 28.
A legislação determina que o pagamento da primeira parcela seja feito até o fim de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro. O valor pode variar, já que o cálculo leva em conta o salário bruto e o número de meses trabalhados no ano corrente.
Têm direito ao 13º salário todos os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados domésticos, rurais, urbanos e avulsos. O benefício também é pago a aposentados e pensionistas do INSS.
O cálculo é proporcional ao tempo de serviço no ano. Para chegar ao valor total, divide-se o salário bruto por 12 (referente aos meses do ano) e multiplica-se pelo número de meses trabalhados. O montante costuma ser dividido em duas parcelas — a primeira paga agora, a segunda em dezembro.
