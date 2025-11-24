Já recebeu? Prazo final para pagamento do 13º salário é definido; veja

Trabalhadores devem receber o adiantamento do benefício antes da Black Friday - Foto: Gilson Abreu | AEN

A primeira parcela do 13º salário, um dos pagamentos mais aguardados pelos trabalhadores brasileiros, precisa ser depositada até o dia 28 de novembro deste ano. Embora o prazo legal se estenda até 30 de novembro, a data cai em um domingo, o que antecipa a obrigação para o último dia útil do mês.

Com o adiantamento, muitos trabalhadores devem contar com um estímulo extra para aproveitar as promoções da Black Friday, que neste ano também será realizada no dia 28.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A legislação determina que o pagamento da primeira parcela seja feito até o fim de novembro, enquanto a segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro. O valor pode variar, já que o cálculo leva em conta o salário bruto e o número de meses trabalhados no ano corrente.

Têm direito ao 13º salário todos os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados domésticos, rurais, urbanos e avulsos. O benefício também é pago a aposentados e pensionistas do INSS.

O cálculo é proporcional ao tempo de serviço no ano. Para chegar ao valor total, divide-se o salário bruto por 12 (referente aos meses do ano) e multiplica-se pelo número de meses trabalhados. O montante costuma ser dividido em duas parcelas — a primeira paga agora, a segunda em dezembro.