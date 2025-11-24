Menu
BLACK FRIDAY

Gigantes do fast food ofertam lanche grátis a descontos de 50%

Subway, Burger King, Domino’s e McDonald’s lançaram descontos e combos especiais

Carla Melo

Por Carla Melo

24/11/2025 - 13:13 h
Os descontos incluem sanduíches, bebidas, sobremesas e vantagens em programas de fidelidade
-

Gigantes do fast-food já estão antecipando as suas ofertas de Black Friday e oferecendo oportunidades imperdíveis que vão desde hambúrguer grátis a descontos de 50% em todo o Brasil.

Subway, Burger King, Domino’s e McDonald’s lançaram descontos e combos especiais, o que inclui vantagens especiais para quem compra pelo aplicativo ou faz parte dos programas de fidelidade.

Os descontos incluem sanduíches, bebidas, sobremesas e vantagens em programas de fidelidade.

Confira abaixo algumas delas:

Sanduíche em dobro no Subway

A Subway oferece sanduíches de 30 cm pelo valor do lanche de 15 cm: R$ 22,90. As ofertas começam nesta segunda-feira, 24, e seguem até a sexta-feira. A cada dia da semana, um sabor diferente entra na promoção:

  • Segunda-feira (24/11): frango teriyaki por R$ 22,90
  • Terça-feira (25/11): steak cheddar cremoso por R$ 22,90
  • Quarta-feira (26/11): frango defumado com cream cheese por R$ 22,90
  • Quinta-feira (27/11): frango por R$ 22,90
  • Sexta-feira (28/11): frango empanado por R$ 22,90

O Subway ressalta que as promoções estarão disponíveis nas lojas participantes de todo o Brasil, mas apenas para pedidos retirados no balcão. Você pode conferir as unidades participantes no site da rede.

Burger King: promoções e ofertas misteriosas

Para a Black Friday, a Burger King anunciou a campanha "Deu Barato", que traz entre as principais ofertas o cupom 4 por R$ 20, disponível exclusivamente no app BK. É possível montar um combo com um sanduíche, um acompanhamento, refil de bebida grátis e uma sobremesa por R$ 20. A promoção é válida até domingo, 30 de novembro.

Black Friday: 1 a cada 5 baianos quer gastar mais de R$ 1 mil na data
Fundador do Pix deixa o Brasil para criar 'Pix Internacional' nos EUA
Cartão, pix ou boleto? Qual melhor forma de pagamento na Black Friday

No mesmo período, os usuários podem ganhar recompensas pela mecânica interativa "Taca Fogo", em que basta sacudir a tela do app para descobrir prêmios convertidos em BK Mix, Shake Regular, duas batatas pequenas, entre outros itens gratuitos ou cupons de desconto. Cada recompensa tem validade de 30 minutos e pode ser utilizada em restaurantes participantes.

Até o fim do período, outros produtos também contarão com ofertas especiais

Domino’s com desconto de 50%

A Domino’s anunciou a "Pizza Week" como parte das comemorações da Black Friday. Entre os dias 24 e 30 de novembro, a promoção oferece um desconto de 50% nas pizzas médias e grandes, disponíveis nas opções de massa fina, tradicional, super fina e borda recheada.

Abrangendo todos os sabores do cardápio, a oferta inclui também a modalidade "Monte sua pizza", permitindo aos clientes personalizarem a pizza com os ingredientes de sua escolha.

Méqui Friday

A Méqui Friday está de volta. Neste mês, o McDonald’s antecipou sua Black Friday com descontos e acúmulo de pontos no programa de fidelidade Meu Méqui. Entre as ofertas já disponíveis está a promoção 3 por R$ 15, válida até este domingo, 23, que inclui um refrigerante de 500 ml e outros dois itens à escolha: Cheeseburger, Chicken Jr., Sundae, Chicken McNuggets (4 unidades) ou McFritas média.

As melhores promoções da rede vem na semana da Black Friday. As ofertas serão divulgadas no dia, por isso vale acompanhar o site e o aplicativo para não perder as novidades. Todas elas serão válidas para compras pelo app do Méqui, tanto para retirada no balcão quanto pelo delivery.

Quem for realizar a primeira compra no aplicativo durante a Méqui Friday, ainda pode ganhar um Big Mac grátis. Basta utilizar o código BIGMACGRATIS antes de finalizar o pedido. A oferta é válida para pedidos a partir de R$ 25, limitada a um resgate por CPF e disponível até 28/11.

