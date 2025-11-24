Black Friday: 1 a cada 5 baianos quer gastar mais de R$ 1 mil na data

A pesquisa foi realizada em caixas eletrônicos do Banco24Horas - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Aguardada por milhares de consumidores, a Black Friday pretende movimentar cerca de R$ 16 bilhões em novembro no varejista baiano. Para alcançar esse marco entretanto, o baiano deve soltar a mão do bolso e aproveitar descontos e ofertas.

Um a cada cinco baianos têm esse objetivo. Cerca de 21,09% afirma que vai investir acima de R$ 1.000 na data, de acordo com uma pesquisa da Tecban, empresa de soluções financeira que integram o físico e o digital.

A maior porcentagem dos entrevistados, 30,75%, planeja gastar entre R$ 201 e R$ 500, segundo o levantamento da Tecban, enquanto 19,44% têm como meta um gasto entre R$ 501 e R$ 1.000.

As menores faixas de gasto incluem: até R$ 50 (10,93%); entre R$ 51 e R$ 100 (9,15%); e entre R$ 101 e R$ 200 (8,64%).

Com o que devem gastar?

Em relação a preferência de compra, a categoria alimentos e bebidas é a mais citada pelos baianos, com 19,95% das respostas. Outras categorias com grande intenção de compra incluem:

Eletrodomésticos - 18,81%;

Artigos para casa- 17,03%;

Esportes e fitness- 17,03%;

Eletrônicos - 13,09%.

Moda e vestuário - 5,97%

Higiene e beleza - 4,19%;

Viagens - 3,94%

“Os números da Bahia reforçam a tendência observada em todo o país: a Black Friday se tornou uma ferramenta para o consumo inteligente dos clientes. O foco em alimentos e bebidas indica que o baiano está aproveitando o evento para adquirir bens essenciais, como forma eficaz de controlar o orçamento doméstico a longo prazo,” explica Rodrigo Maranini, Gerente de Produtos e Canais de Distribuição da Tecban.

A pesquisa foi realizada em caixas eletrônicos do Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, distribuídos por todo estado, nos dias 20 a 24 de outubro.