SALVADOR

Gás do Povo: Salvador começa recarga gratuita de botijões nesta segunda

Primeira etapa vai atender 1 milhão de famílias em dez capitais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/11/2025 - 9:20 h | Atualizada em 24/11/2025 - 13:48
Botijões de gás
Botijões de gás -

O programa Gás do Povo, que oferece recarga gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda, começa nesta segunda-feira, 24. A implementação acontece de forma gradual e, nesta primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de famílias em dez capitais:

  • Salvador (BA);
  • Fortaleza (CE);
  • Goiânia (GO);
  • Belo Horizonte (MG);
  • Belém (PA);
  • Recife (PE);
  • Teresina (PI);
  • Natal (RN);
  • Porto Alegre (RS); e
  • São Paulo (SP).

A Caixa Econômica Federal será a responsável pela distribuição dos vales-cargas, cadastrando as revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário.

Quem terá direito?

  • Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
  • Renda de até meio salário mínimo (R$ 759).
  • Prioridade: famílias do Bolsa Família (renda per capita ≤ R$ 218).
  • Registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses.

Como funciona a retirada?

A retirada será feita pelo responsável familiar nas revendas de GLP credenciadas, mediante apresentação de documento de comprovação, como cartão bancário do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal.

Quantidade de botijões por família

A quantidade de auxílios anuais dependerá do tamanho da família: famílias de duas a três pessoas poderão retirar quatro botijões por ano, e famílias com quatro ou mais integrantes poderão retirar seis. O benefício terá validade máxima de dois a três meses, conforme o tamanho da família, e os auxílios não serão cumulativos entre períodos sucessivos

Identificação das revendas participantes

O programa também define regras de identidade visual para as revendas participantes, incluindo portarias, botijões, veículos de transporte e materiais de comunicação. O aplicativo oficial indicará os pontos de revenda credenciados mais próximos da residência do beneficiário.

Bolsa Família Cadastro Único distribuição de gás Gás do Povo

