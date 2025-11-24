13º
INSS inicia pagamento do décimo terceiro nesta segunda-feira
Pagamento é para quem não tinha benefício ativo durante a antecipação realizada em abril
Por Victoria Isabel
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, nesta segunda-feira, 24, a pagar o décimo terceiro salário para segurados que não receberam a antecipação feita no primeiro semestre de 2025. Esse pagamento contempla apenas quem ainda não tinha o benefício ativo em abril, quando o INSS antecipou a primeira parcela do 13º.
Ao todo, será pago o 13º referente a mais de 2,3 milhões de benefícios pagos pelo INSS. Isso corresponde a R$2,2 bilhões injetados na economia.
É importante ressaltar que quem já era beneficiário em abril recebeu a antecipação do 13º nos meses de abril e maio, e não recebe nesta etapa.
Quando e quanto vou receber?
O extrato de pagamento de novembro está disponível no Meu INSS. Basta acessar o aplicativo ou site, entrar em “Extrato de Pagamento” e consultar os valores.
Para verificar o dia em que receberá, consulte o calendário de pagamentos do INSS:
O cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0104-7, o dígito final a ser considerado é o 4.
Data de pagamento para quem ganha até 1 salário mínimo:
FINAL 1 24/NOVEMBRO
FINAL 2 25/NOVEMBRO
FINAL 3 26/NOVEMBRO
FINAL 4 27/NOVEMBRO
FINAL 5 28/NOVEMBRO
FINAL 6 1/DEZEMBRO
FINAL 7 2/DEZEMBRO
FINAL 8 3/DEZEMBRO
FINAL 9 4/DEZEMBRO
FINAL 0 5/DEZEMBRO
Data de pagamento para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
FINAL 1 E 6 1/DEZEMBRO
FINAL 2 E 7 2/DEZEMBRO
FINAL 3 E 8 3/DEZEMBRO
FINAL 4 E 9 4/DEZEMBRO
FINAL 5 E 0 5/DEZEMBRO
