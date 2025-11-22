Menu
Quer ficar milionário? Mega-Sena acumula e vai a R$ 18 milhões

O próximo sorteio será na terça-feira, 25

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/11/2025 - 22:50 h
Concurso 2.942 da Mega-Sena
Concurso 2.942 da Mega-Sena -

O concurso 2.942 da Mega-Sena foi sorteado na noite deste sábado, 22, em São Paulo, mas nenhum apostador acertou as seis dezenas premiadas. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 18 milhões no próximo sorteio.

Números sorteados: 12 – 30 – 40 – 46 – 54 – 60

Apesar de ninguém ter levado a faixa principal, centenas de apostas foram premiadas:

  • Quina: 26 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 80.236,08 para cada uma.
  • Quadra: 2.092 apostas premiadas, que receberão R$ 1.643,73 cada.

O novo sorteio acontece na próxima terça-feira, 25, e as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada, ou através do site e aplicativo da Caixa Econômica Federal. O limite de horário é até uma hora antes do sorteio oficial.

x