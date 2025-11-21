Correios aprovam plano de reestruturação com venda de imóveis e cortes

O plano inclui a contratação de um empréstimo de R$ 20 bilhões - Foto: Divulgação

Os Correios aprovaram um pacote de reestruturação financeira para enfrentar a crise que vem acumulando prejuízos desde 2022. O plano inclui a contratação de um empréstimo de R$ 20 bilhões, previsto para ser concluído até o fim de novembro, além da venda de imóveis e outros ativos que podem render cerca de R$ 1,5 bilhão à estatal.

A empresa também estuda possíveis fusões ou aquisições com outras organizações do setor, embora ainda não tenha detalhado quais negociações estão em avaliação. Outra medida prevista é a revisão da rede de atendimento: até mil agências deficitárias podem ser fechadas ou readequadas. Hoje, cerca de 85% das 10 mil unidades operam com prejuízo, segundo relatório de 2024. As informações são da Folha de S. Paulo.

O plano também envolve redução de despesas com pessoal, que representam 72% dos gastos da companhia. A estatal estuda mudanças no plano de saúde e pretende lançar um programa de demissão voluntária, que pode promover o desligamento de até 10 mil funcionários.

Mesmo com um déficit de R$ 4,4 bilhões somente no primeiro semestre deste ano, os Correios afirmam que continuarão priorizando os serviços postais universais, considerados essenciais para a integração do país. A meta é diminuir o rombo financeiro até 2026 e retornar à lucratividade a partir de 2027, com modernização da infraestrutura e regularização do pagamento de fornecedores.