ECONOMIA
ECONOMIA

Correios aprovam plano de reestruturação com venda de imóveis e cortes

O plano pode render cerca de R$ 1,5 bilhão à estatal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/11/2025 - 12:43 h
O plano inclui a contratação de um empréstimo de R$ 20 bilhões
O plano inclui a contratação de um empréstimo de R$ 20 bilhões

Os Correios aprovaram um pacote de reestruturação financeira para enfrentar a crise que vem acumulando prejuízos desde 2022. O plano inclui a contratação de um empréstimo de R$ 20 bilhões, previsto para ser concluído até o fim de novembro, além da venda de imóveis e outros ativos que podem render cerca de R$ 1,5 bilhão à estatal.

A empresa também estuda possíveis fusões ou aquisições com outras organizações do setor, embora ainda não tenha detalhado quais negociações estão em avaliação. Outra medida prevista é a revisão da rede de atendimento: até mil agências deficitárias podem ser fechadas ou readequadas. Hoje, cerca de 85% das 10 mil unidades operam com prejuízo, segundo relatório de 2024. As informações são da Folha de S. Paulo.

O plano também envolve redução de despesas com pessoal, que representam 72% dos gastos da companhia. A estatal estuda mudanças no plano de saúde e pretende lançar um programa de demissão voluntária, que pode promover o desligamento de até 10 mil funcionários.

BYD lança 'marca premium' no Brasil e deve fabricar SUV híbrido em Camaçari
Tarifaço zero favorece agro, mas deixa indústria e pescados de fora
Veja se você está na lista de quem usou Pix e vai receber restituição

Mesmo com um déficit de R$ 4,4 bilhões somente no primeiro semestre deste ano, os Correios afirmam que continuarão priorizando os serviços postais universais, considerados essenciais para a integração do país. A meta é diminuir o rombo financeiro até 2026 e retornar à lucratividade a partir de 2027, com modernização da infraestrutura e regularização do pagamento de fornecedores.

Tags:

correios demissão voluntária empréstimo reestruturação financeira serviços postais venda de ativos

x