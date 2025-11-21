Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Tarifaço zero favorece agro, mas deixa indústria e pescados de fora

Medida dos EUA remove tarifa extra de 40% para mais de 200 produtos

Redação

Por Redação

21/11/2025 - 7:02 h
Entidades do agro celebraram o recuo
Entidades do agro celebraram o recuo -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 20, uma ordem que elimina a tarifa adicional de 40% sobre parte dos produtos agrícolas brasileiros, com efeito retroativo a 13 de novembro. Segundo o Itamaraty, mais de 200 itens foram beneficiados, entre eles café, frutas, carne bovina, petróleo e componentes aeronáuticos. A decisão é atribuída ao avanço das negociações após a conversa entre Lula e Trump em 6 de outubro.

Para Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, o recuo tarifário é “melhor do que muita gente imaginava” e tende a amenizar perdas recentes do agronegócio. Já Sergio Vale, da MB Associados, avalia que a medida devolve um “mínimo de racionalidade”, mas ressalta que a indústria brasileira seguirá penalizada, uma vez que os EUA mantêm tarifas para incentivar a produção interna. As informações são da CNN.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ex-diretor da OMC Roberto Azevêdo afirmou que a redução busca conter pressões inflacionárias nos EUA e não parece condicionada a contrapartidas do Brasil.

Entidades do agro celebraram o recuo, como a Amcham Brasil, que classificou a decisão como “muito positiva”, e a CitrusBR, que destacou o alívio ao setor de laranja. Já a indústria de pescados, que exporta cerca de US$ 300 milhões ao ano, ficou de fora e criticou a falta de prioridade. A Abipesca afirmou que o setor não foi priorizado nas negociações.

Leia Também:

Jerônimo vê trunfo na relação Brasil-EUA após fim de taxação
Carne, café e mais: 249 produtos brasileiros que Trump derrubou tarifa
Fim do tarifaço? EUA recuam e zeram tarifa de carne e café brasileiro

O ex-secretário Welber Barral lembrou que outras tarifas continuam em vigor, como as de 50% sobre aço, madeira, móveis e alumínio, e alertou para a investigação da Seção 301, que pode impor novos bloqueios.

O Itamaraty informou que continuará negociando a retirada das tarifas restantes, ressaltando que o Brasil mantém disposição para solução diplomática “em linha com 201 anos de excelentes relações” com os Estados Unidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agronegócio Donald Trump estados unidos tarifaço Tarifas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entidades do agro celebraram o recuo
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Entidades do agro celebraram o recuo
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Entidades do agro celebraram o recuo
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Entidades do agro celebraram o recuo
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x