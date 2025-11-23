Principal marca de café brasileiro é comprada por multinacional em negócio de R$ 100 bilhões

Café brasileiro vira aposta de multinacional americana - Foto: Marcelo Casal Jr | Agência Brasil

Pilão e L’OR Brasil, famosas marcas de café brasileiro, foram compradas por uma multinacional americana no valor de US$ 18,4 bilhões (em real fica em torno de R$ 100 bilhões).

O processo da venda foi finalizado em agosto, e agora a empresa inicia o processo de reorganização no mercado global.



Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O anúncio da aquisição foi feito pela Keurig Dr Pepper, marca americana, que adquiriu a JDE Peet’s. A compra busca fortalecer a presença da multinacional no mercado global de cafés.

A compra visa fortalecer a multinacional no mercado global de bebidas, entrando em concorrência direta com a Nestlé.



Estrutura da nova holding

Deste modo, a brasileira será dividida em duas empresas independentes, são elas:

Global Coffee Co. , que é focada no mercado de café;

, que é focada no mercado de café; Beverage Co ., focada em bebidas refrescantes.

A mudança tem o intuito de otimizar operações e influenciar a distribuição e marketing das marcas adquiridas.