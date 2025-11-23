Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Principal marca de café brasileiro é comprada por multinacional em negócio de R$ 100 bilhões

Empresa promete ser principal concorrente da Nestlé

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/11/2025 - 16:49 h | Atualizada em 23/11/2025 - 23:50
Café brasileiro vira aposta de multinacional americana
Café brasileiro vira aposta de multinacional americana -

Pilão e L’OR Brasil, famosas marcas de café brasileiro, foram compradas por uma multinacional americana no valor de US$ 18,4 bilhões (em real fica em torno de R$ 100 bilhões).

O processo da venda foi finalizado em agosto, e agora a empresa inicia o processo de reorganização no mercado global.

O anúncio da aquisição foi feito pela Keurig Dr Pepper, marca americana, que adquiriu a JDE Peet’s. A compra busca fortalecer a presença da multinacional no mercado global de cafés.

Carne, café e mais: 249 produtos brasileiros que Trump derrubou tarifa
Fim do tarifaço? EUA recuam e zeram tarifa de carne e café brasileiro
Empreenda Café: comunidade promove empreendedorismo feminino em Salvador

A compra visa fortalecer a multinacional no mercado global de bebidas, entrando em concorrência direta com a Nestlé.

Estrutura da nova holding

Deste modo, a brasileira será dividida em duas empresas independentes, são elas:

  • Global Coffee Co., que é focada no mercado de café;
  • Beverage Co., focada em bebidas refrescantes.

A mudança tem o intuito de otimizar operações e influenciar a distribuição e marketing das marcas adquiridas.

Café economia

x