ECONOMIA
Principal marca de café brasileiro é comprada por multinacional em negócio de R$ 100 bilhões
Empresa promete ser principal concorrente da Nestlé
Por Gabriela Araújo
Pilão e L’OR Brasil, famosas marcas de café brasileiro, foram compradas por uma multinacional americana no valor de US$ 18,4 bilhões (em real fica em torno de R$ 100 bilhões).
O processo da venda foi finalizado em agosto, e agora a empresa inicia o processo de reorganização no mercado global.
O anúncio da aquisição foi feito pela Keurig Dr Pepper, marca americana, que adquiriu a JDE Peet’s. A compra busca fortalecer a presença da multinacional no mercado global de cafés.
Leia Também:
A compra visa fortalecer a multinacional no mercado global de bebidas, entrando em concorrência direta com a Nestlé.
Estrutura da nova holding
Deste modo, a brasileira será dividida em duas empresas independentes, são elas:
- Global Coffee Co., que é focada no mercado de café;
- Beverage Co., focada em bebidas refrescantes.
A mudança tem o intuito de otimizar operações e influenciar a distribuição e marketing das marcas adquiridas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes