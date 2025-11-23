Fim do prejuízo? Nova regra do Pix facilita devolução de dinheiro perdido

Nova regra começa a valer hoje, 23 - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

Ser vítima de um golpe ou perder o dinheiro via Pix é sinônimo de transtornos e dor de cabeça para a vítima. Contudo, uma nova regra que entrou em vigor neste domingo, 23, amplia a possibilidade de devolução de valores em caso de fraude, golpes ou coerção.

A medida foi autorizada pelo Banco Central e permite as seguintes medidas:

O sistema Pix

Os valores desviados poderão ser bloqueados e recuperados mesmo após deixarem a primeira conta do golpista

“Essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução dos recursos em 11 dias”, diz o BC.

Como era antes?

Antes, os valores só poderiam ser devolvidos a partir da conta usada na fraude. No entanto, os golpistas costumam sacar ou transferir os valores para outra conta, e deste modo, o banco acaba perdendo a rastreabilidade do recurso.

Autoatendimento: como pedir o reembolso

Uma transação pode ser contestada pelo próprio celular, sem a necessidade do usuário ir ao banco para questionar a perda do recurso. Essa opção foi disponibilizada ao usuário desde o dia 1 de outubro.

“Esse será o canal por meio do qual o usuário deve solicitar a devolução dos valores extraídos por meio de fraude. O atendimento do MED [mecanismo de devolução] dará mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transação fraudulenta”, informou o Banco Central.

O que é o MED?

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) é uma ferramenta do Banco Central para solicitar a devolução de Pix em casos de fraudes, golpes ou erros operacionais, que devem ser registrados na instituição financeira do pagador em até 80 dias



