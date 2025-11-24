Cartão, pix ou boleto? Qual melhor forma de pagamento na Black Friday

Cupons de descontos devem ser aproveitados na data - Foto: Paulo Pinto / Divulgação

Nesta Black Friday, que acontece no dia 28 de novembro, o número de brasileiros que se prepara para aproveitar ofertas e descontos deve bater em 85%, de acordo com pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Quase seis em cada dez (58%) brasileiros pretendem usar cartão de débito ou crédito para pagar as compras na Black Friday. Em segundo lugar, o Pix foi citado por 45% dos entrevistados.

O dinheiro será a opção para 26%, e outros 4% vão comprar com boleto bancário de acordo com pesquisa do DataFolha, encomendada pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Pix vai se destacar

Para Roberto Kanter, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e sócio da consultoria Canal Vertical, a data marca a virada do Pix para um papel central nas compras. Em entrevista ao Extra, ele afirma que a forma de pagamento deve bater de frente com o cartão de crédito.

“O mercado começa a discutir de forma mais concreta o Pix parcelado, que deve ganhar regulamentação e ampliar as opções de compra”, disse ele.

Entretanto, mesmo com a ampliação das alternativas digitais, Samuel Barros, reitor do Ibmec-Rio, alerta que elas nem sempre são mais vantajosas:

“Não necessariamente o Pix parcelado e o crediário digital são alternativas mais baratas ao cartão de crédito. Isso vai depender muito de como o lojista vai encarar essas modalidades de pagamento e como ele pretende fazer com que o cliente compre e pague nesses modelos”, complementa ele.

Mas é preciso atenção..

Para Kanter, o preço final oferecido por cada forma de pagamento deve ser um dos pontos de atenção na hora de decidir o método de compra. Ele também recomenda levar em conta os benefícios extras oferecidos em cashbacks e programas de pontos, além disso, os cupons de descontos também podem ser aproveitados.

“O cashback deve ser tratado como abatimento real no valor final da compra, e não como incentivo para consumir mais [..]. Os cupons fazem sentido apenas quando a compra já estava planejada. Usar um cupom só porque ele vai expirar cria despesas desnecessárias”, orienta.

Varejo e variadas formas de pagamento

Fast shop

Oferece Pix e cartão de crédito como principais formas de pagamento. Outra possibilidade é que os consumidores com cashback ativo utilizem o crédito para aproveitar as ofertas.

Aliexpress

A plataforma de comércio eletrônico permite as compras por meio de Pix tradicional, Pix parcelado e cartões de débito e de crédito em até 12 vezes sem juros.

Também há possibilidade de uso de carteiras digitais, como PayPal, Picpay e Google Pay. Os clientes ainda podem aproveitar compras em grupo, quando amigos ou membros da comunidade se unem para fechar um pedido.

Casas bahia

Na varejista, os clientes contam com carnê físico ou digital para parcelar em até 24 meses, com início de pagamento em 2026.

Já o cartão da loja permite o pagamento em até 30 vezes sem juros para compras realizadas até o dia da Black Friday. As opções de Pix, débito e outros cartões de crédito também estão disponíveis. A empresa dá sete pontos no programa Esfera a cada R$ 1 em compras.

Magalu

Permite o pagamento por meio do carnê digital em seu aplicativo. A empresa afirma que quando ocorre a negativa da compra por falta limite no cartão de crédito, oferece a opção do carnê. No cartão da loja, os clientes podem fazer parcelamentos em até 21 vezes sem juros, além de ganharem 2% de cashback. Quem está inserido na categoria Cliente Ouro também conta com promoções exclusivas.

Shopee

A loja virtual permite compras por cartão de crédito, Pix, boleto bancário e cartão de débito. Há também a carteira digital ShopeePay e o SParcelado, que permite o parcelamento sem a necessidade de um cartão de crédito. Todos os consumidores recebem pontos por diferentes níveis de consumo. A empresa também oferece um clube de fidelidade, que oferece descontos específicos conforme o nível de consumo.

Amazon

A empresa fez uma parceria para oferecer para clienes Prime que têm conta no Nubank compras em até 24 meses. Além disso, é possível pagar com Pix, cartões de crédito, cartões pré-pagos, boleto bancário e pontos Livelo.

Para quem optar pelo Pix, há um desconto extra de 5% em compras à vista de dispositivos Amazon. O cartão da loja, por sua vez, permite o parcelamento em 21 meses e sem juros para compras acima de R$ 1.500, além de gerar um cashback de 5% do valor da compra.

Casa&Video

Nas lojas físicas, os clientes podem fazer compras até o dobro do limite do cartão da loja, fazer parcelameno em até 15 vezes — vantagem também oferecida no ambiente on-line — e começar a agar em janeiro de 2026.

Carrefour

A varejista está oferecendo frete grátis para quem fizer compras com o cartão da loja em seu site.

Americanas

A principal mudança desta Black Friday é a criação de um novo modelo de cartão da loja. Ao longo de novembro, quem utilizar essa opção de pagamento poderá parcelar as compras em até 24 vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 29,90, além de obter descontos de 10% em itens de vestuário e 5% em produtos de bomboniere, higiene e beleza.