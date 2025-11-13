Cartão de crédito é meio de pagamento preferido na Black Friday

Nordeste lidera uso de cartões no país - Foto: Reprodução Freepik

Mais de 40% dos brasileiros já estão preparados para ir às compras na Black Friday, sendo a preferência pelo uso de cartões de crédito e débito como principal meio de pagamento. As expectativas são da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), instituição que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, feita em parceria com o Instituto Datafolha.

A data acontece no dia 28 de novembro, e vem se tornando uma das datas comerciais de destaque no varejo. Em média, os consumidores planejam gastar R$1.422, montante 3% superior ao visto em 2024. No total, o valor movimentado no período deverá chegar a R$14,9 bilhões.

Os cartões são citados por mais da metade dos entrevistados (58%), somando-se crédito e débito. As demais formas de pagamento, juntas, contemplam os 42% restantes. A preferência pelo cartão chega a 69% quando se leva em conta somente os consumidores das classes A/B.

No geral, entre aqueles que preferem pagar com cartão de crédito, 85% pretendem parcelar sua compra.

Eletrodomésticos e eletrônicos têm preferência

Eletrodomésticos (33%) e eletrônicos (28%) lideram as intenções de compra. De acordo com os entrevistados da pesquisa da Abecs, 6% das compras deverão ser destinadas à aquisição de geladeira/refrigerador e 4% para máquina de lavar.

Dentre os eletrônicos, o celular ainda lidera a intenção de compra, com 9%. A televisão aparece em segundo lugar, com 8%, mesmo índice dos eletrônicos em geral.

No que se refere ao ítem vestuário, o porcentual chega a 26% da intenção de compra, principalmente camisas e calças. Outros 10% pretendem investir em calçados. Demais itens vistos na pesquisa são móveis (13%) e produtos de beleza/cosméticos (4%).

Quem deve gastar mais?

Os consumidores mais jovens se destacam nas intenções de compra: entre aqueles com até 34 anos, 53% planejam aproveitar as promoções, percentual que sobe para 57% na faixa de 18 a 24 anos. Quando o foco é o valor gasto, os maiores tíquetes médios aparecem entre pessoas de 45 a 59 anos (R$ 1.539) e de 25 a 34 anos (R$ 1.486).

Entre os consumidores que pretendem comprar na Black Friday, 46% são homens e 38% mulheres. A principal diferença está no valor médio de gasto: R$ 1.621 entre eles e R$ 1.185 entre elas.

Loja física ou e-commerce?

Em relação ao local de compra, 55% (50% em 2024) dos entrevistados afirmaram preferir as lojas físicas, enquanto 48% dão preferência ao e-commerce. Entre os entrevistados, uma minoria (2%) afirma ainda não saber.

Entre aqueles que preferem as lojas físicas para realizar suas compras estão as mulheres (58%), pessoas entre 45 e 59 anos (65%) e acima de 60 (64%), além de consumidores das Classes C (57%) e D/E (69%).

O e-commerce é a primeira opção dos homens (52%), das pessoas de 25 a 34 anos (61%) e 18 a 24 anos (51%) e das classes A/B (63%).

Análise regional

As regiões Norte (56%) e Centro-Oeste (46%) lideram as intenções de compra de produtos e serviços. Em seguida está o Sudeste com 38% de intenção de compra. Nordeste (44%) e Sul (37%) apresentam os menores índices.

Apesar de liderar a intenção de compra, a região Norte é a que apresenta menor estimativa de valor a ser gasto: R$1.146. Nordeste (R$ 1.321) registrou valor abaixo da média nacional. Por outro lado, os valores das regiões Sudeste (R$ 1.436), Sul (R$ 1.524) e Centro-Oeste (R$ 1.888) estão acima.

Em relação a produtos e serviços que pretendem comprar, assim como na visão nacional, eletrodomésticos e eletrônicos lideram na preferência do consumidor em todas as regiões. No Nordeste, 38% escolhem eletrodomésticos e 24% eletrônicos. No Centro-Oeste, 31% optam por eletrodomésticos e 38% por eletrônicos. No Sudeste, os números são de 32% para eletrodomésticos e 31% para eletrônicos.

Na região Sul, 29% dos entrevistados pretendem comprar eletrodomésticos enquanto 24% escolheram eletrônicos. Na região Norte, a maioria dos consumidores afirmam aproveitar a Black Friday para comprar eletrodomésticos (31%) e (38%) eletrônicos.