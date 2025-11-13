Governo dá ultimato em brasileiros com passaporte próximo a vencer

Pessoas serão avisadas sobre o vencimento em três momentos - Foto: Divulgação | Polícia Federal

Desde ontem, 12, o governo federal está emitindo avisos a brasileiros com passaporte com data próxima ao vencimento. As mensagens estão sendo enviadas pela Caixa Postal GOV.BR, após uma parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com a Polícia Federal (PF)

As notificações serão encaminhadas em três momentos: oito meses antes do vencimento, três meses para o fim da validade e uma última avisando que o documento está vencido.

A expectativa é que só no ano que vem sejam enviadas mensagens para mais de 1,9 milhão de pessoas para lembrar da renovação de seus passaportes.

“Assim, o envio dessas mensagens personalizadas, por um canal confiável e seguro como a Caixa Postal GOV.BR, é muito importante para transformar a relação dos brasileiros com o Estado”, disse a secretária-adjunta de Governo Digital, Luanna Roncaratti. “Estar alinhado ao momento de vida da pessoa melhora muito a experiência com o governo digital”, completou.

Como acessar as notificações

Para acessar as mensagens da Caixa Postal GOV.BR, os usuários devem ter uma conta prata ou ouro na plataforma de serviços do governo federal. Para Roncaratti, o uso do aplicativo GOV.BR é uma vantagem, pois as pessoas recebem uma notificação sempre que uma nova mensagem é recebida.

“A Polícia Federal dá mais um passo na transformação digital dos serviços públicos. Com as notificações de vencimento do passaporte pelo GOV.BR, reforçamos nosso compromisso com a eficiência e a proximidade com o cidadão. Essa é uma iniciativa que simplifica a vida das pessoas e fortalece a confiança na instituição”, afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Outras informações sobre a emissão do passaporte estão disponíveis no GOV.BR.

Lançada em fevereiro deste ano pelo MGI em parceria com o Serpro, a Caixa Postal GOV.BR permite o envio de informações personalizadas do governo para cada pessoa usuária da plataforma, de maneira integrada e centralizada, sem o risco de fraudes.

A funcionalidade está disponível para todos os órgãos da Administração Pública Federal, que podem solicitar à Secretaria de Governo Digital (SGD) a integração com a ferramenta.