Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVISO

Governo dá ultimato em brasileiros com passaporte próximo a vencer

Acredita-se que mensagens sejam enviadas para mais de 1,9 bilhão de pessoas

Carla Melo

Por Carla Melo

13/11/2025 - 9:53 h | Atualizada em 13/11/2025 - 10:09
Pessoas serão avisadas sobre o vencimento em três momentos
Pessoas serão avisadas sobre o vencimento em três momentos -

Desde ontem, 12, o governo federal está emitindo avisos a brasileiros com passaporte com data próxima ao vencimento. As mensagens estão sendo enviadas pela Caixa Postal GOV.BR, após uma parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com a Polícia Federal (PF)

As notificações serão encaminhadas em três momentos: oito meses antes do vencimento, três meses para o fim da validade e uma última avisando que o documento está vencido.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A expectativa é que só no ano que vem sejam enviadas mensagens para mais de 1,9 milhão de pessoas para lembrar da renovação de seus passaportes.

Leia Também:

BC: ainda há R$ 9,73 bilhões esquecidos nos bancos; veja como resgatar
Resultado da Lotofácil 3537: veja os números sorteados nesta quarta
O vilão da conta de luz: aparelho gasta energia de 65 geladeiras

“Assim, o envio dessas mensagens personalizadas, por um canal confiável e seguro como a Caixa Postal GOV.BR, é muito importante para transformar a relação dos brasileiros com o Estado”, disse a secretária-adjunta de Governo Digital, Luanna Roncaratti. “Estar alinhado ao momento de vida da pessoa melhora muito a experiência com o governo digital”, completou.

Como acessar as notificações

Para acessar as mensagens da Caixa Postal GOV.BR, os usuários devem ter uma conta prata ou ouro na plataforma de serviços do governo federal. Para Roncaratti, o uso do aplicativo GOV.BR é uma vantagem, pois as pessoas recebem uma notificação sempre que uma nova mensagem é recebida.

“A Polícia Federal dá mais um passo na transformação digital dos serviços públicos. Com as notificações de vencimento do passaporte pelo GOV.BR, reforçamos nosso compromisso com a eficiência e a proximidade com o cidadão. Essa é uma iniciativa que simplifica a vida das pessoas e fortalece a confiança na instituição”, afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Outras informações sobre a emissão do passaporte estão disponíveis no GOV.BR.

Lançada em fevereiro deste ano pelo MGI em parceria com o Serpro, a Caixa Postal GOV.BR permite o envio de informações personalizadas do governo para cada pessoa usuária da plataforma, de maneira integrada e centralizada, sem o risco de fraudes.

A funcionalidade está disponível para todos os órgãos da Administração Pública Federal, que podem solicitar à Secretaria de Governo Digital (SGD) a integração com a ferramenta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gov.br governo digital notificações passaporte polícia federal renovação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pessoas serão avisadas sobre o vencimento em três momentos
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Pessoas serão avisadas sobre o vencimento em três momentos
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Pessoas serão avisadas sobre o vencimento em três momentos
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Pessoas serão avisadas sobre o vencimento em três momentos
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x