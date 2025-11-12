BRASIL
Resultado da Lotofácil 3537: veja os números sorteados nesta quarta
Sorteio pode pagar até R$ 1,8 milhão a quem acertar as 15 dezenas
Por Luan Julião
A Lotofácil realizou na noite desta quarta-feira, 12, o concurso 3537, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. O sorteio começou às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal das Loterias Caixa no YouTube. E ninguém acertou os 15 números.
Números sorteados: 04 – 19 – 12 – 21 – 10 – 01 – 24 – 02 – 22 – 07 – 20 – 25 – 03 – 15 – 09.
Os apostadores têm até às 19h de quinta-feira para registrar os palpites do concurso 3538, seja nas Casas Lotéricas espalhadas pelo país ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta mínima, de 15 dezenas, custa R$ 3,50, com prêmio estimado em R$ 5 milhões.
Como participar
Podem jogar na Lotofácil todos os brasileiros maiores de 18 anos. O apostador escolhe de 15 a 20 números no volante, e são premiadas as apostas que acertarem de 11 a 15 dezenas.
Leia Também:
Além da aposta simples, o jogador pode optar por modalidades especiais:
- Surpresinha: o sistema seleciona os números automaticamente;
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos.
Probabilidades de acerto
A Lotofácil é considerada uma das loterias com maior probabilidade de prêmio no país. Confira as chances de vitória em uma aposta simples (15 números):
- 15 acertos — 1 em 3.268.760
- 14 acertos — 1 em 21.792
- 13 acertos — 1 em 692
- 12 acertos — 1 em 60
- 11 acertos — 1 em 11
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes