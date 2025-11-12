Resultado da Lotofácil 3537: veja os números sorteados nesta quarta

Apostadores têm até as 19h para registrar os jogos e participar do sorteio - Foto: Reprodução

A Lotofácil realizou na noite desta quarta-feira, 12, o concurso 3537, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. O sorteio começou às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal das Loterias Caixa no YouTube. E ninguém acertou os 15 números.

Números sorteados: 04 – 19 – 12 – 21 – 10 – 01 – 24 – 02 – 22 – 07 – 20 – 25 – 03 – 15 – 09.



Os apostadores têm até às 19h de quinta-feira para registrar os palpites do concurso 3538, seja nas Casas Lotéricas espalhadas pelo país ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta mínima, de 15 dezenas, custa R$ 3,50, com prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Como participar

Podem jogar na Lotofácil todos os brasileiros maiores de 18 anos. O apostador escolhe de 15 a 20 números no volante, e são premiadas as apostas que acertarem de 11 a 15 dezenas.

Além da aposta simples, o jogador pode optar por modalidades especiais:

Surpresinha: o sistema seleciona os números automaticamente;

Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de acerto

A Lotofácil é considerada uma das loterias com maior probabilidade de prêmio no país. Confira as chances de vitória em uma aposta simples (15 números):