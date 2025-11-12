CONTA MAIS ALTA
O vilão da conta de luz: aparelho gasta energia de 65 geladeiras
O aparelho é o responsável pelo aumento na conta de energia
Por Franciely Gomes
A conta de energia continua sendo uma dor de cabeça para os brasileiros. Com valores que variam de acordo com o consumo e as bandeiras vermelhas estabelecidas ao longo do ano, a conta pode ter um grande vilão: o forno elétrico.
O aparelho doméstico é o que mais consome energia dentro das residências, com o equivalente a 65 aparelhos de geladeira ligados simultaneamente. Seu consumo pode seguir mesmo desligado no modo stand-by, quando segue ligado à tomada, porém sem utilização.
Estudos apontam que o forno elétrico pode consumir entre 2.000 e 5.000 watts por hora, gerando um gasto mensal de 40 a 90 quilowatts-hora, mesmo com a variação de modelos disponíveis no mercado.
Isso acontece porque o eletrodoméstico concentra uma grande energia de calor, tanto no pré aquecimento, quanto no tempo estimado para assar os alimentos. Seu uso frequente, associado a potência e tamanho contribuem para uma conta mais salgada no fim do mês.
Comparada com o forno, uma geladeira possui um consumo médio de 300 a 800 watts por hora, pois o aparelho trabalha em uma temperatura estável e não suga energia de superaquecimento, mantendo os alimentos conservados e em bom estado.
O que fazer para reduzir o uso do forno?
Apesar do forno elétrico ser um vilão, existem algumas estratégias para reduzir o consumo de energia durante seu uso. Uma delas é o desligamento do eletrodoméstico antes do tempo final da receita, pois a temperatura pode terminar a função.
Outra dica importante é sempre retirar o aparelho da tomada, reduzindo seu consumo no modo stand-by. Além de tentar colocar diversos alimentos de uma vez para assarem de forma rápida e evitar abrir o forno durante o processo.
