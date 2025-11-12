ECONOMIA
Grande rede de supermercados anuncia construção de novo shopping em capital
Projeto promete movimentar a economia local e trazer novas oportunidades para consumidores e comerciantes
Por Iarla Queiroz
A tradicional rede de supermercados Zaffari anunciou um novo empreendimento que promete impactar a economia de Porto Alegre. O grupo planeja construir um mini shopping na Cidade Baixa, ao lado de uma de suas unidades, localizada na Rua Lima e Silva, inaugurada em 1987.
O projeto marca uma nova fase estratégica da rede, que busca diversificar seus negócios e oferecer um espaço comercial complementar ao supermercado, atendendo às demandas crescentes da região.
Embora ainda não haja data definida para o início das obras, o anúncio já tem despertado o interesse de moradores e investidores locais.
Detalhes do projeto
O Grupo Zaffari vem adquirindo imóveis na região há quase duas décadas, incluindo espaços históricos como o edifício que abrigou o restaurante Casa de Portugal, além de outros imóveis, como o antigo Touring, um posto de combustíveis e uma casa de festas.
O prédio onde funcionava a Casa de Portugal será restaurado e integrado ao novo empreendimento, preservando parte da memória arquitetônica local. Já os demais imóveis devem ser demolidos para dar lugar ao mini shopping. Segundo o grupo, todas as licenças necessárias para as demolições já foram obtidas.
Futuro dos imóveis
Alguns dos espaços adquiridos pelo grupo, como o posto de combustíveis e o antigo bailão, já estão cercados. O estacionamento do Touring, por sua vez, continua funcionando sob administração da Estapar.
A empresa também avalia a construção de um Parque Farroupilhana mesma quadra, em frente ao Parque Farroupilha (Redenção), o que reforça o plano de revitalização da área.
O supermercado da Rua Lima e Silva não passará por ampliação, para preservar a fluidez no acesso de veículos, carga e descarga de produtos e no uso do estacionamento. A ideia é integrar o supermercado ao futuro shopping, oferecendo aos clientes mais opções de serviços e conveniência em um único local.
