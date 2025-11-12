Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Grande rede de supermercados anuncia construção de novo shopping em capital

Projeto promete movimentar a economia local e trazer novas oportunidades para consumidores e comerciantes

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

12/11/2025 - 11:54 h
O empreendimento promete impactar a economia
O empreendimento promete impactar a economia -

A tradicional rede de supermercados Zaffari anunciou um novo empreendimento que promete impactar a economia de Porto Alegre. O grupo planeja construir um mini shopping na Cidade Baixa, ao lado de uma de suas unidades, localizada na Rua Lima e Silva, inaugurada em 1987.

O projeto marca uma nova fase estratégica da rede, que busca diversificar seus negócios e oferecer um espaço comercial complementar ao supermercado, atendendo às demandas crescentes da região.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Embora ainda não haja data definida para o início das obras, o anúncio já tem despertado o interesse de moradores e investidores locais.

Detalhes do projeto

O Grupo Zaffari vem adquirindo imóveis na região há quase duas décadas, incluindo espaços históricos como o edifício que abrigou o restaurante Casa de Portugal, além de outros imóveis, como o antigo Touring, um posto de combustíveis e uma casa de festas.

Leia Também:

Novas regras do VR e VA: veja que pode mudar para o consumidor
Nova lei garante 4 novos direitos para clientes de bancos; veja quais
Solução está nas cidades: Isabela Suarez revela o papel de Salvador na descarbonização
Cartão de crédito e desemprego: por que o endividamento das famílias bateu recorde

O prédio onde funcionava a Casa de Portugal será restaurado e integrado ao novo empreendimento, preservando parte da memória arquitetônica local. Já os demais imóveis devem ser demolidos para dar lugar ao mini shopping. Segundo o grupo, todas as licenças necessárias para as demolições já foram obtidas.

Futuro dos imóveis

Alguns dos espaços adquiridos pelo grupo, como o posto de combustíveis e o antigo bailão, já estão cercados. O estacionamento do Touring, por sua vez, continua funcionando sob administração da Estapar.

A empresa também avalia a construção de um Parque Farroupilhana mesma quadra, em frente ao Parque Farroupilha (Redenção), o que reforça o plano de revitalização da área.

O supermercado da Rua Lima e Silva não passará por ampliação, para preservar a fluidez no acesso de veículos, carga e descarga de produtos e no uso do estacionamento. A ideia é integrar o supermercado ao futuro shopping, oferecendo aos clientes mais opções de serviços e conveniência em um único local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Novo empreendimento rede de supermercados shopping

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O empreendimento promete impactar a economia
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O empreendimento promete impactar a economia
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

O empreendimento promete impactar a economia
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

O empreendimento promete impactar a economia
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x