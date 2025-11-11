Menu
COP30

Solução está nas cidades: Isabela Suarez revela o papel de Salvador na descarbonização

Presidente da ACB mediou painel sobre gestão de resíduos como estratégia climática, destacando a importância da agenda urbana na descarbonização

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 18:44 h
Isabela Suarez e Bruno Reis na COP30
Isabela Suarez e Bruno Reis na COP30 -

A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez, levou a experiência de Salvador em descarbonização para o debate global da COP30, realizada nesta terça-feira, 11, em Belém. A executiva mediou um painel crucial sobre "Gestão de Resíduos Sólidos como Estratégia Climática", destacando como as ações locais da capital baiana contribuem para a redução de emissões, o fortalecimento da inclusão de catadores e o avanço da agenda ambiental urbana no Brasil.

Painel estratégico e cooperação internacional

O encontro, que apresentou soluções locais e experiências internacionais, reforçou como a gestão de resíduos contribui para reduzir emissões, estimular inovação e ampliar a capacidade de adaptação das cidades diante das mudanças climáticas.

O painel mediado por Isabela Suarez contou com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil), além de representantes do Ministério do Meio Ambiente, da Associação Brasileira de Logística Reversa e da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema). Gestores municipais de Olinda, Palmas e outras cidades do país também participaram do debate.

Bruno Reis destaca o papel de Salvador nas discussões climáticas da COP30
Revolução verde da Bahia: por que o estado é destaque na COP30
COP30: Amazônia vira epicentro climático com Lula, otimismo e ausências chave

A agenda ambiental é urbana

Durante sua participação, Isabela Suarez ressaltou a importância do momento simbólico da COP30 para o país e a urgência do debate sobre justiça climática.

“Estar em Belém nesse momento é viver um acontecimento histórico para o Brasil, mas que também nos convida à reflexão. Não é de hoje que venho reforçando que a verdadeira agenda ambiental brasileira é urbana. É nas cidades que estão nossos maiores desafios, e que nos lembram que o desenvolvimento sustentável não se limita à preservação ambiental, mas também ao equilíbrio entre planejamento urbano e melhoria de vida da população”, afirmou.

A mediação de Isabela reforça sua contínua atuação em iniciativas ligadas à redução de impactos ambientais, inovação verde e desenvolvimento territorial, pilares que também movem a agenda da Fundação Baía Viva.

Isabela Suarez no painel crucial sobre "Gestão de Resíduos Sólidos como Estratégia Climática"
Isabela Suarez no painel crucial sobre "Gestão de Resíduos Sólidos como Estratégia Climática" | Foto: Divulgação ACB

Tags:

belém COP30 descarbonização Salvador sustentabilidade

x