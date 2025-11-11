Solução está nas cidades: Isabela Suarez revela o papel de Salvador na descarbonização

Isabela Suarez e Bruno Reis na COP30 - Foto: Divulgação ACB

A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez, levou a experiência de Salvador em descarbonização para o debate global da COP30, realizada nesta terça-feira, 11, em Belém. A executiva mediou um painel crucial sobre "Gestão de Resíduos Sólidos como Estratégia Climática", destacando como as ações locais da capital baiana contribuem para a redução de emissões, o fortalecimento da inclusão de catadores e o avanço da agenda ambiental urbana no Brasil.

Painel estratégico e cooperação internacional

O encontro, que apresentou soluções locais e experiências internacionais, reforçou como a gestão de resíduos contribui para reduzir emissões, estimular inovação e ampliar a capacidade de adaptação das cidades diante das mudanças climáticas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O painel mediado por Isabela Suarez contou com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil), além de representantes do Ministério do Meio Ambiente, da Associação Brasileira de Logística Reversa e da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema). Gestores municipais de Olinda, Palmas e outras cidades do país também participaram do debate.

A agenda ambiental é urbana

Durante sua participação, Isabela Suarez ressaltou a importância do momento simbólico da COP30 para o país e a urgência do debate sobre justiça climática.

“Estar em Belém nesse momento é viver um acontecimento histórico para o Brasil, mas que também nos convida à reflexão. Não é de hoje que venho reforçando que a verdadeira agenda ambiental brasileira é urbana. É nas cidades que estão nossos maiores desafios, e que nos lembram que o desenvolvimento sustentável não se limita à preservação ambiental, mas também ao equilíbrio entre planejamento urbano e melhoria de vida da população”, afirmou.

A mediação de Isabela reforça sua contínua atuação em iniciativas ligadas à redução de impactos ambientais, inovação verde e desenvolvimento territorial, pilares que também movem a agenda da Fundação Baía Viva.