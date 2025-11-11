Bruno Reis assina pacto de descarbonização no aterro de Salvador

Bruno Reis está na COP30, em Belém (PA). - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participou na manhã desta terça-feira, 11, do painel Gestão de Resíduos e Economia Circular, como parte do segundo dia de programação da COP 30, que ocorre em Belém (PA). Na ocasião, o gestor municipal assinou um termo de compromisso que prevê a descarbonização a partir de projetos de biometano do setor de resíduos sólidos.

Também foram signatários do documento a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o ministro das Cidades, Jader Filho, além de Celso Pedroso, representante do Grupo Solví, e Pedro Maranhão, presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema).

Segundo o pacto, a valorização energética dos resíduos sólidos urbanos representa uma das principais oportunidades para reduzir as emissões de carbono. Neste cenário, a proposta prevê a produção de biometano a partir de resíduos do Aterro Metropolitano Centro, com capacidade estimada em 150 mil Nm³/dia, sob responsabilidade do Grupo Solví.

Além disso, entre os compromissos assumidos estão o estímulo à produção e uso do biometano em larga escala, tanto na indústria quanto no comércio, o incentivo a políticas públicas que ampliem o uso de combustíveis limpos e renováveis, inclusive na frota pública, e o fortalecimento da economia circular.

O pacto também prevê a disseminação de boas práticas e a facilitação de licenças e autorizações que viabilizem os projetos de descarbonização.

Após assinar o documento, Bruno Reis destacou que Salvador vem se consolidando como referência nacional em sustentabilidade urbana, com investimentos em gestão de resíduos e iniciativas voltadas à economia verde.

“Fomos convidados a participar de diversos painéis e apresentar programas como o Recicla Capital, premiado recentemente pela Fundação Bloomberg e pela C40, e o Roda, que promove a coleta seletiva no Centro Histórico. Temos ainda o Reutilize, voltado à coleta de tecidos e agasalhos para estimular a economia circular. São iniciativas que consolidam Salvador como uma das cidades do mundo com mais programas na área da sustentabilidade e preservação do meio ambiente”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis também celebrou os resultados conquistados pela cidade na mitigação das mudanças climáticas. “O C40 divulgou um relatório em que Salvador aparece entre as 11 cidades do planeta, e a única da América Latina, que reduziram em mais de 30% as emissões de gás carbônico. Isso mostra o quanto avançamos e o quanto ainda podemos avançar”, ressaltou.

Programação

Na tarde desta terça-feira, a partir das 16h15, o prefeito Bruno Reis participa do painel “Gestão de Resíduos Sólidos como Estratégia Climática: Experiências Locais e Cooperação Internacional”, que é coordenado pela Prefeitura de Salvador, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Paralelamente, o secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, representa Salvador no Fórum de Secretárias e Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, realizado no Pavilhão Brasil – Zona Verde, no auditório Jandaíra.

O painel, intitulado “Mitigação e Adaptação Climática: Boas Práticas Subnacionais em Perspectiva”, promoverá o debate sobre estratégias locais e internacionais para uma governança climática mais efetiva.

Durante o encontro, será entregue a Carta do CB27 para a COP30, documento construído coletivamente ao longo do ano pelos gestores das capitais brasileiras.