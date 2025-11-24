MEI 2026: Receita agora cruza dados do CPF e CNPJ para limite de R$ 81 mil

MEI pode sofrer alterações em breve - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Os microempreendedores individuais (MEIs) terão um novo critério de fiscalização a partir da Resolução CGSN nº 183/2025, publicada pela Receita Federal em outubro de 2025. A mudança será feita para checar se o MEI está ou não dentro do teto de R$ 81 mil anual.

A mudança agora faz com que a renda da pessoa física seja somada ao faturamento do MEI para verificar se o empreendedor segue dentro do limite de R$ 81 mi. Ou seja, na prática, mesmo quem não ultrapassar o teto pelo CNPJ pode ser desenquadrado caso tenha outras fontes de renda pelo CPF.

Alguns serviços que entram nesse conceito são:

autônomos;

consultorias;

freelas;

comissões.

A mudança afeta de forma direta a quem usa, de forma simultânea, os “dois canais” da receita. pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ).

Com a nova norma, o limite anual passa a considerar:

Receita do CNPJ do MEI;

Receita da pessoa física do mesmo titular.

Por exemplo: Um MEI fatura R$ 50 mil na empresa, mas ganha R$ 40 mil como autônomo pelo CPF, ele será desenquadrado, porque a soma ultrapassa os R$ 81 mil.

Por que a mudança foi feita

A Receita afirma que a mudança visa evitar fraudes e distorções, especialmente de empreendedores que:

atuam como empresa de fato, mas se dividem entre PF e MEI para “caber” no limite;

usam atividades diferentes para diluir o faturamento;

recebem alto volume de pagamentos digitais ou notas como autônomos enquanto mantêm um MEI ativo.

Com a integração dos sistemas federais, estaduais e municipais, os dados de notas fiscais, Pix e pagamentos eletrônicos agora são cruzados em tempo real.

Quais serão os mais afetados

MEIs que têm duas atividades (uma no CNPJ e outra no CPF);

Profissionais que exercem ocupações não permitidas para MEI no CPF, mas possuem CNPJ ativo;

Empreendedores com trabalho formal + MEI + freelas;

Vendedores online que complementam a renda com serviços autônomos.

Para evitar quaisquer imprevistos, especialistas recomendam:

Monitorar mensalmente todas as receitas — do CPF e do CNPJ;

Usar sistema de gestão ou planilha para consolidar os valores;

Organizar contratos e notas fiscais separadamente;

Consultar um contador para planejamento tributário;

Avaliar migração segura para ME ou Simples, se necessário.

Regra já está vigente

A Resolução já está vigente desde o final de outubro de 2025 e vai impactar de forma direta na DASN 2026 (Declaração Anual do Simples Nacional), relativa ao ano-base 2025.

A fiscalização será mais rígida, e as inconsistências podem gerar:

desenquadramento automático,

cobrança retroativa de impostos,

multas,

obrigatoriedade de recolhimento complementar.

MEI aliviado no futuro

Vale ressaltar que um projeto que visa aumentar o limite do MEI para R$ 140 mil reais está em trâmite no Senado. A proposta é considerada essencial por especialistas para acompanhar a realidade econômica nacional.

Enquanto isso não acontece, a nova regra torna o acompanhamento financeiro obrigatório para quem deseja continuar enquadrado como MEI.