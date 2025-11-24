Últimos dias: 5 concursos abertos até o fim de novembro; confira

Concursos oferecem vagas para níveis fundamental, médio e superior - Foto: Freepik

Os concurseiros que desejam garantir uma vaga no serviço público ainda em 2025 têm pelo menos cinco oportunidades com inscrições abertas até o fim de novembro. Somados, os certames reúnem 257 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 7.707,15.

Confira os concursos:

Prefeitura de Viradouro (SP)

A Prefeitura de Viradouro está com um concurso aberto para formação de cadastro reserva na área da educação. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.548,58 e R$ 23,68 por hora/aula.

As inscrições podem ser feitas até 24 de novembro, pelo site do Indepac, banca responsável pelo certame.

Prefeitura de Major Vieira (SC)

No município de Major Vieira, o concurso público oferta cadastro reserva para cargos como Agente Administrativo, Professor e Agente de Serviços Públicos. As vagas exigem níveis fundamental, médio e superior, com remuneração entre R$ 1.880,00 e R$ 3.417,98.

Os interessados devem se inscrever até 24 de novembro, por meio do site da Wisdom Concursos

Prefeitura de Garibaldi (RS)

Garibaldi também está com inscrições abertas para cadastro reserva em diversas funções, como Cozinheiro, Secretário de Escola e Professor. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 2.065,54 até R$ 3.197,21.

As inscrições seguem até 24 de novembro, no site da Legalle Concursos.

Prefeitura de Laranjal Paulista (SP)

A Prefeitura de Laranjal Paulista promove concurso público para formação de cadastro reserva em cargos como Auxiliar Administrativo, Fonoaudiólogo e Psicólogo. As vagas exigem escolaridade fundamental, médio e superior, com remunerações entre R$ 1.518,00 e R$ 3.701,28.

Os interessados têm até 24 de novembro para se inscrever, por meio do site do Avança SP.

Prefeitura de Cotia (SP)

Com o maior número de oportunidades, a Prefeitura de Cotia abriu concurso para 257 vagas imediatas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.505,00 a R$ 7.707,15, sendo o certame com maior remuneração entre os listados.

As inscrições ficam abertas até 30 de novembro, no site da RBO Concursos.