CONCURSOS
Últimos dias: 5 concursos abertos até o fim de novembro; confira
Oportunidades somam 257 vagas e salários de até R$ 7,7 mil em cinco municípios
Por Luan Julião
Os concurseiros que desejam garantir uma vaga no serviço público ainda em 2025 têm pelo menos cinco oportunidades com inscrições abertas até o fim de novembro. Somados, os certames reúnem 257 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 7.707,15.
Confira os concursos:
Prefeitura de Viradouro (SP)
A Prefeitura de Viradouro está com um concurso aberto para formação de cadastro reserva na área da educação. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.548,58 e R$ 23,68 por hora/aula.
As inscrições podem ser feitas até 24 de novembro, pelo site do Indepac, banca responsável pelo certame.
Prefeitura de Major Vieira (SC)
No município de Major Vieira, o concurso público oferta cadastro reserva para cargos como Agente Administrativo, Professor e Agente de Serviços Públicos. As vagas exigem níveis fundamental, médio e superior, com remuneração entre R$ 1.880,00 e R$ 3.417,98.
Os interessados devem se inscrever até 24 de novembro, por meio do site da Wisdom Concursos
Leia Também:
Prefeitura de Garibaldi (RS)
Garibaldi também está com inscrições abertas para cadastro reserva em diversas funções, como Cozinheiro, Secretário de Escola e Professor. As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 2.065,54 até R$ 3.197,21.
As inscrições seguem até 24 de novembro, no site da Legalle Concursos.
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP)
A Prefeitura de Laranjal Paulista promove concurso público para formação de cadastro reserva em cargos como Auxiliar Administrativo, Fonoaudiólogo e Psicólogo. As vagas exigem escolaridade fundamental, médio e superior, com remunerações entre R$ 1.518,00 e R$ 3.701,28.
Os interessados têm até 24 de novembro para se inscrever, por meio do site do Avança SP.
Prefeitura de Cotia (SP)
Com o maior número de oportunidades, a Prefeitura de Cotia abriu concurso para 257 vagas imediatas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.505,00 a R$ 7.707,15, sendo o certame com maior remuneração entre os listados.
As inscrições ficam abertas até 30 de novembro, no site da RBO Concursos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes