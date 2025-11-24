Concurso para professor tem salário que pode pagar até R$ 28 mil

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Foto: Reprodução

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) lançou um concurso público com 24 vagas para a carreira de Professor do Magistério Superior. A remuneração pode chegar a R$ 14.288,85.

Segundo a instituição, esse é o maior concurso em número de vagas para Professor Efetivo na Ufersa desde 2016. São oferecidas oportunidades em diversas áreas do conhecimento e com lotações previstas para os campi de Angicos, Caraúbas, Mossoró e Pau dos Ferros.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As oportunidades são para o cargo de assistente, para nível de graduação ou especialista; mestrado e doutorado, com salários que variam entre R$ 3.899,47 a R$ 14.288,85, que podem chegar a até R$ 22,5 mil acrescido de vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio alimentação.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira, 26, e seguem até o dia 8 de janeiro de 2026. Os interessados deverão se inscrever pelo site da Ufersa. Os valores da taxa de inscrição são separados nos seguintes regimes de trabalho:

20h - R$ 80,00

40h - R$ 120,00

40h com Dedicação Exclusiva (Mestrado) - R$ 180,00

40h com Dedicação Exclusiva (Doutorado) - R$ 330,00

O processo seletivo consta de quatro fases, entre eliminatórias e classificatórias:

Prova escrita, com as datas de aplicação distribuídas por grupos, no dia 15 de março de 2026 e 26 de abril de 2026

Prova de aptidão didática

Prova de memorial e plano de trabalho

Exames de títulos

“Estamos trabalhando diuturnamente para atender da melhor forma possível as lacunas existentes, assim como garantir a expansão para novos cursos de graduação. Esse edital, com um número significativo de vagas, é resultado de uma grande força-tarefa com as unidades acadêmicas e administrativas”, disse o reitor da universidade, Rodrigo Codes.

A universidade ainda anunciou que "deverá publicar um outro edital para concurso de servidores da carreira de Técnico Administrativo", em breve, em decorrência de novos códigos de vagas entregues pelo Ministério da Educação em outubro.