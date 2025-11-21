IBGE abre inscrições para mais de 500 vagas na Bahia

IBGE abre mais de 500 vagas de emprego na Bahia - Foto: Divulgação / IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta sexta-feira, 21, as inscrições para 534 vagas temporárias de trabalho na Bahia. Os aprovados vão poder atuar em pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas em todo o Brasil.

Das mais de 500 vagas disponíveis na Bahia, 202 oportunidades são para Salvador e outras 332 estão distribuídas em 48 municípios.

Os editais dos processos seletivos simplificados são para as funções de:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM);

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM)

Em todo o Brasil, há 8.480 vagas para APM, sendo 469 na Bahia, das quais 176 são em Salvador, e as demais em outros 47 municípios.

Remuneração

A remuneração é de R$ 2.676,24 e as atribuições envolvem a coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, além de apoio e levantamentos geográficos e cartográficos.

Supervisor de Coleta e Qualidade

Já para as vagas de Supervisor de Coleta e Qualidade, são ofertadas 1.110 vagas no Brasil, sendo 65 delas na Bahia, onde 26 são para Salvador, e o restante para 35 municípios.

Remuneração

O salário para a vaga de supervisor de coleta e qualidade é de R$ 3.379. As atribuições para a vaga são:

planejamento e gestão das atividades de coleta;

supervisão das equipes e da qualidade dos dados;

avaliação técnica dos questionários.

Para serem aptos a essa função, os aprovados devem ter uma Carteira Naciona de Habilitação (CNH) de categoria B, dentro do prazo de validade.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de forma online, vale ressaltar que elas ficam abertas até as 23h59 do dia 11 de dezembro de 2025.

Os editais estão disponíveis no portal do IBGE, na seção do “Trabalhe Conosco”.

Benefícios

Para ambos os cargos, são assegurados alguns auxílios:

alimentação, no valor de R$ 1.175;

auxílio transporte;

auxílio pré-escolar;

férias proporcionais;

13º salário proporcional.

A previsão de contratação é de até um ano, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não passe de três anos.

Prova

A seleção envolve uma prova objetiva de múltipla escolha, marcada para o dia 22 de fevereiro de 2026. As provas acontecem em todos os municípios em que há ofertas de vagas, elas vão acontecer em dois turnos, à manhã para APM e à tarde para SCQ.