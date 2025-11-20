Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Google abre novas vagas de emprego no Brasil, saiba como se inscrever

Empresa de tecnologia atualizou seu quadro de contratações buscando talentos para engenharia design e dados

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

20/11/2025 - 16:56 h
Google apresenta novas vagas de emprego no Brasil
Google apresenta novas vagas de emprego no Brasil -

A Google ampliou seu quadro de contratações e ofereceu novas 26 vagas de emprego no Brasil nesta quinta-feira, 20. As vagas buscam talentos para engenharia, design e dados.

As oportunidades do certame contemplam estrategicamente as áreas de tecnologia, inovação e gestão distribuídas entre os escritórios de São Paulo e Belo Horizonte.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Áreas disponíveis

As posições com vagas disponíveis são:

  • Engenharia de software;
  • Estrategista de contabilidade;
  • Líder técnico;
  • Pesquisa em ciências de dados;
  • Diretor de grupo de design.

Todas exigem experiência técnica compatível e familiaridade com ambientes corporativos de alta complexidade, além de perfil colaborativo e domínio das ferramentas digitais.

Leia Também:

Orgão legislativo lança concurso com 200 vagas e salários de R$ 24 mil
Concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas tem edital publicado
Escola do Exército abre vagas com salários de R$ 13 mil
CNU 2: política de gênero eleva participação feminina nas provas

Benefícios

A Google é famosa por oferecer um bom pacote de benefícios, além de disponibilizar vantagem competitiva que podem variar de acordo com a localidade e área. Entre os benefícios estão:

  • alimentação gratuita nos escritórios;
  • licença parental estendida;
  • horários flexíveis;
  • salas de amamentação;
  • programas contínuos de capacitação;
  • espaços de descanso, lazer e bem-estar.

Como participar

Os candidatos que se interessarem devem acessar a página oficial de carreiras da Google e consultar a lista atualizada de vagas disponíveis. Este número pode variar em qualquer momento, conforme as vagas forem preenchidas.

Depois da vaga de interesse ser preenchida, o candidato precisa enviar o currículo em inglês e seguir as etapas indicadas na plataforma de recrutamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil emprego Google vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Google apresenta novas vagas de emprego no Brasil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x