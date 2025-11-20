Google abre novas vagas de emprego no Brasil, saiba como se inscrever

Google apresenta novas vagas de emprego no Brasil - Foto: Divulgação

A Google ampliou seu quadro de contratações e ofereceu novas 26 vagas de emprego no Brasil nesta quinta-feira, 20. As vagas buscam talentos para engenharia, design e dados.

As oportunidades do certame contemplam estrategicamente as áreas de tecnologia, inovação e gestão distribuídas entre os escritórios de São Paulo e Belo Horizonte.

Áreas disponíveis

As posições com vagas disponíveis são:

Engenharia de software;

Estrategista de contabilidade;

Líder técnico;

Pesquisa em ciências de dados;

Diretor de grupo de design.

Todas exigem experiência técnica compatível e familiaridade com ambientes corporativos de alta complexidade, além de perfil colaborativo e domínio das ferramentas digitais.

Benefícios

A Google é famosa por oferecer um bom pacote de benefícios, além de disponibilizar vantagem competitiva que podem variar de acordo com a localidade e área. Entre os benefícios estão:

alimentação gratuita nos escritórios;

licença parental estendida;

horários flexíveis;

salas de amamentação;

programas contínuos de capacitação;

espaços de descanso, lazer e bem-estar.

Como participar

Os candidatos que se interessarem devem acessar a página oficial de carreiras da Google e consultar a lista atualizada de vagas disponíveis. Este número pode variar em qualquer momento, conforme as vagas forem preenchidas.

Depois da vaga de interesse ser preenchida, o candidato precisa enviar o currículo em inglês e seguir as etapas indicadas na plataforma de recrutamento.