Google abre novas vagas de emprego no Brasil, saiba como se inscrever
Empresa de tecnologia atualizou seu quadro de contratações buscando talentos para engenharia design e dados
A Google ampliou seu quadro de contratações e ofereceu novas 26 vagas de emprego no Brasil nesta quinta-feira, 20. As vagas buscam talentos para engenharia, design e dados.
As oportunidades do certame contemplam estrategicamente as áreas de tecnologia, inovação e gestão distribuídas entre os escritórios de São Paulo e Belo Horizonte.
Áreas disponíveis
As posições com vagas disponíveis são:
- Engenharia de software;
- Estrategista de contabilidade;
- Líder técnico;
- Pesquisa em ciências de dados;
- Diretor de grupo de design.
Todas exigem experiência técnica compatível e familiaridade com ambientes corporativos de alta complexidade, além de perfil colaborativo e domínio das ferramentas digitais.
Benefícios
A Google é famosa por oferecer um bom pacote de benefícios, além de disponibilizar vantagem competitiva que podem variar de acordo com a localidade e área. Entre os benefícios estão:
- alimentação gratuita nos escritórios;
- licença parental estendida;
- horários flexíveis;
- salas de amamentação;
- programas contínuos de capacitação;
- espaços de descanso, lazer e bem-estar.
Como participar
Os candidatos que se interessarem devem acessar a página oficial de carreiras da Google e consultar a lista atualizada de vagas disponíveis. Este número pode variar em qualquer momento, conforme as vagas forem preenchidas.
Depois da vaga de interesse ser preenchida, o candidato precisa enviar o currículo em inglês e seguir as etapas indicadas na plataforma de recrutamento.
