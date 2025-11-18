Escola do Exército abre vagas com salários de R$ 13 mil

Concurso para vaga de professor do exército oferece salário de R$ 13 mil - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) abriu um novo concurso público para preencher um total de nove vagas e formar cadastro de reserva para o cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior.

As nove vagas abertas são para professor do Magistério do Ensino Superior e terão desempenho funcional no Instituto Militar de Engenharia (IME), na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) ou no Centro de Estudos de Pessoal (CEP), para ambos os sexos.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inscrição do concurso

As inscrições devem ser realizadas das 12h do dia 18 de novembro até às 23h59min do dia 11 de dezembro de 2025, por meio do endereço oficial do concurso. Sendo cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ 200,00.

Salário

O concurso oferece uma remuneração de R$ 13.288,85 referente ao regime de 40 horas semanais dedicação exclusiva, somando vencimento básico e retribuição por titulação.

De acordo com o edital, os valores vigentes vão sofrer um reajuste no primeiro dia de abril de 2026. Somado a isso, ainda há uma bolsa de auxílio alimentação de R$ 1.000, auxílio saúde e auxílio educação.

Provas

O certame seguirá um sistema de três fases, sendo elas:

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova didática que visa avaliar a preparação e a condução de aula;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

As provas estão marcadas para acontecer no dia 15 de março de 2026, das 09h às 13h, nas próprias instalações do ECEME, na cidade do Rio de Janeiro, no RJ.

Já a prova didática vai ser realizada entre os dias 14 e 16 de abril de 2026. O local ainda não foi revelado, mas será divulgado pela Comissão Organizadora, por meio do endereço eletrônico do concurso.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contando a partir da data de publicação do edital de homologação do Diário Oficial da União.