Só na Bahia! Veja lista de concursos abertos que pagam até R$ 6 mil

Rede Sarah, em Salvador, está oferecendo oportunidades - Foto: Divulgação | nelsonkon

Com previsão de receber quase 900 vagas em novos concursos anunciados pelo Governo do Estado em 2026, a Bahia está com oportunidades imperdíveis de certame em diversos órgãos e entidades

Neste ano, a Lei Orçamentária Anual já foi publicada e traz a previsão de 3.074 vagas em concursos públicos para a região. Estão sendo oferecidas diversas oportunidades na capital e no interior do Estado, principalmente em prefeituras.

Confira a lista de vagas oferecidas na Bahia:

Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia

Com inscrições até o dia 8 de dezembro de 2025, o Conselho Regional de Química da 7ª região na Bahia (CRQ-VII/BA) está com um concurso público que visa contratar e formar cadastro de reserva para profissionais de nível médio ou técnico para atuar em Salvador. As oportunidades são para assistente administrativo e fiscal técnico.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Instituto Quadrix, mediante ao pagamento de uma taxa de inscrição que varia de R$ 59 a R$ 62. Ao serem contratados, os profissionais devem atuar em uma jornada de 35 horas semanais e vão receber uma remuneração mensal que varia de R$ 2.679,01 a R$ 3.597,51, além de benefícios.

Prefeitura de Taperoá

A Prefeitura de Taperoá, na Bahia, lançou um concurso público com 370 vagas distribuídas entre os níveis superior, médio, técnico e fundamental. As inscrições seguem abertas até 5 de dezembro.

O certame contempla oportunidades para diversos cargos, incluindo professores, enfermeiros, guardas municipais, porteiros, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 3,7 mil. As inscrições podem ser feitas através do site Concepção Consultoria, banca responsável pelo certame.

Prefeitura de Eunápolis

A Prefeitura de Eunápolis, cidade do sul do estado, anunciou nesta semana a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados, com 171 vagas temporárias. O Edital 006/2025 oferece 150 vagas para Vigilantes, distribuídas entre as Secretarias de Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde.

Já o Edital 007/2025 destina 21 oportunidades para profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem, operadores de rádio e telefonistas auxiliares de regulação. Os candidatos devem atender aos requisitos específicos de cada função.

As inscrições ocorrerão em duas etapas: pré-inscrição online de 14 a 18 de novembro e inscrição presencial, no Ginásio ACM, entre 25 e 27 de novembro, das 8h às 14h. O resultado parcial será divulgado no dia 28 de novembro, e o resultado final está previsto para 3 de dezembro.

Associação das Pioneiras Sociais

A Associação das Pioneiras Sociais divulgou um novo processo seletivo oferecendo oportunidades para profissionais voltados para a área de Eletrotécnica em Salvador. O regimento visa contratar novos Técnicos em manutenção para atuação nas unidades da Rede SARAH

As inscrições devem ser feitas pela internet entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro de 2025. Para participar, o candidato precisa acessar o portal oficial da Rede SARAH e preencher o formulário indicado no edital do processo seletivo.

A carga horária semanal é de 44 horas e o salário, após o treinamento ser finalizado, é de R$ 6.148,89

Prefeitura de Jequié

A Prefeitura e a Câmara de Jequié abriram as inscrições para três concursos públicos que pagam salários iniciais até R$ 5.111. Nos três editais abertos, estão sendo oferecidas 715 oportunidades que exigem formações acadêmicas de nível médio, técnico e superior.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 4 de dezembro. As taxas, que variam entre R$ 110 e 130, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

Ministério do Trabalho e Emprego

O Ministério do Trabalho e Emprego publicou a distribuição das vagas para a escolha de lotação do concurso de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT), por estado e localidade. Em todo o Brasil, foram disponibilizadas cerca de 856 vagas.

Na Bahia, mais de 30 vagas foram ofertadas em diversas regiões do estado. Além disso, o MTE divulgou os critérios e a divisão das oportunidades que deverão ser ocupadas pelos candidatos aprovados.