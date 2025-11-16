Menu
ÚLTIMA CHANCE

Ferbasa: empresa baiana oferece vagas com salário de R$ 9,5 mil

Inscrições podem ser feitas até este domingo, 16; confira o link de inscrição

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/11/2025 - 15:33 h
além do salário inicial de R$9,5, os aprovados terão vários benefícios
além do salário inicial de R$9,5, os aprovados terão vários benefícios

Quem sonha em começar a carreira com o pé direito e com um salário inicial de R$ 9,5 mil, ainda dá tempo de concorrer a uma das vagas disponibilizadas pela Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), referência baiana em metalurgia, mineração e recursos florestais. As inscrições para o Programa Trainee 2026 se encerram neste domingo, 16.

A seleção promete formar jovens profissionais capazes de unir chão de fábrica, tecnologia e inovação em um dos setores mais estratégicos do país. Podem se inscrever recém-formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.

As vagas contemplam oito áreas: Engenharia Metalúrgica, Mecânica, Elétrica, Química, de Produção, Engenharia Florestal, Geologia e Geofísica. Mais do que o diploma, a empresa busca candidatos com noções de gestão de projetos e processos, conhecimento em Inteligência Artificial e inglês intermediário ou avançado.

O contrato do programa é de dois anos, período em que os trainees mergulharão em uma imersão completa nas operações da Ferbasa. Além da formação teórica e prática, os selecionados participarão de projetos estratégicos, contribuindo para soluções criativas e melhorias nos processos da empresa.

Além do salário, os aprovados terão direito também a vários benefícios. Entre estes, participação nos lucros, prêmios, férias, alimentação, transporte, assistência médica e odontológica.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Ferbasa. Os aprovados serão admitidos em março de 2026, tempo suficiente para ajeitar a papelada e se preparar para uma jornada que promete abrir portas e acelerar carreiras.

x