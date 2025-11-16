Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários altos

Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade, com destaque para a área de Educação

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

16/11/2025 - 10:39 h
Concurso de prefeitura está aberto
A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, no Maranhão, anunciou a abertura de um concurso público de grande alcance, oferecendo um total de 228 vagas para contratação imediata.

O certame contempla todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior), com salários iniciais que podem chegar a R$ 4.867,77.

As vagas estão distribuídas em 171 para ampla concorrência, além de cotas específicas: 15 para Pessoas com Deficiência (PcD) e 42 para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP).

Inscrições e isenção de taxa

Os interessados já podem se inscrever no site da Fundação de Apoio Tecnológico (FUNATEC), a banca organizadora do concurso.

  • As inscrições vão até o dia 8 de dezembro.
  • O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 75 e R$ 110.

Há possibilidade de solicitar a isenção total da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que sejam Doadores de Medula Óssea, conforme entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Vagas e áreas contempladas

O concurso oferece oportunidades em diversos setores da administração municipal, com grande destaque para a área de Educação.

Nível Superior:

  • Professor de Educação Infantil (26 vagas)
  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (26 vagas)
  • Professor de Língua Portuguesa (5 vagas)
  • Engenheiro Agrônomo (1 vaga)
  • Fiscal de Tributos (1 vaga)
  • Assistente Social (1 vaga)

Nível Médio:

  • Auxiliar de Sala de Aula (32 vagas)
  • Auxiliar Administrativo (15 vagas)
  • Guarda Municipal (6 vagas)

Nível Fundamental (Incompleto):

  • Auxiliar de Serviços Gerais (15 vagas)
  • Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - AOSD (7 vagas)

Etapas da seleção

O concurso será composto por duas etapas, variando conforme o cargo:

  • 1ª Etapa:

Prova Objetiva para todos os cargos.

  • 2ª Etapa:

Prova de Títulos (somente para os cargos de Professor).

Teste de Aptidão Física (TAF) (somente para o cargo de Guarda Municipal).

Os candidatos devem acessar o edital completo no site da FUNATEC para conferir todos os requisitos e o conteúdo programático detalhado para cada função.

