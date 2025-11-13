Procuradoria-Geral abre concurso com salários de mais de R$ 30 mil

Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro abre concurso com salário de mais de R$ 30 mil - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM-RJ) publicou um o edital de seu novo concurso público que tem 2 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de Procurador do Município.

O certame teve seu edital lançado por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na última quarta-feira, 12, e vai preencher tanto vagas tanto na Procuradoria do município do Rio de Janeiro, quanto na Câmara municipal do RJ.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inscrições e prazos

Os interessados podem se inscrever entre os dias 19 de novembro até o dia 18 de dezembro de 2025 diretamente pelo site da FGV.

A taxa de inscrição é de R$ 350,00 com prazo de pagamento até o dia 19 de dezembro.

Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa entre as 16h do dia 19 e 16h do dia 24 de novembro de 2025. O benefício será concedido a quem:

possuir renda familiar de até três salários mínimos ou estiver desempregado;

for doador de sangue;

ou doador de medula óssea.

Salário

De acordo com o edital, a remuneração inicial do cargo é de R$ 32.798,21, além de benefícios previstos por lei. Os requisitos para as vagas são:

Ter nível superior em Direito

Ter registro ativo na OAB

Além disso, o candidato deve ter a comprovação do exercício de atividade que exija a aplicação de conhecimentos jurídicos durante, pelo menos, 2 anos, como:

advogado;

procurador de pessoa jurídica de direito público;

magistrado, membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública;

serventuário ou funcionário da Justiça;

analista de Procuradoria;

assistente jurídico de órgão da administração pública direta ou indireta ou de fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público;

professor de Direito em faculdade oficial ou reconhecida;

servidor público ou empregado de empresa privada, mediante comprovação das atividades desempenhadas, na forma prevista no § 1º, item II, deste artigo;

delegado de polícia;

aluno-residente em Programa de Residência Jurídica;

estagiário de direito.

Etapas

O processo seletivo será composto por algumas fases, sendo elas:

Prova Escrita Geral - eliminatória e classificatória; Provas Escritas Específicas - eliminatórias e classificatórias; Prova Oral - eliminatória e classificatória; Avaliação de Títulos - de caráter classificatório.

A primeira etapa está programada para acontecer no dia 1º de março de 2026 e será composta por duas questões discursivas por disciplina, cada uma com limite de 12 linhas, sobre as disciplinas contempladas de: