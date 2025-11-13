CONCURSOS
Procuradoria-Geral abre concurso com salários de mais de R$ 30 mil
Concursos englobam vagas para Procurador Municipal na Prefeitura e na Câmara
A Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM-RJ) publicou um o edital de seu novo concurso público que tem 2 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de Procurador do Município.
O certame teve seu edital lançado por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na última quarta-feira, 12, e vai preencher tanto vagas tanto na Procuradoria do município do Rio de Janeiro, quanto na Câmara municipal do RJ.
Inscrições e prazos
Os interessados podem se inscrever entre os dias 19 de novembro até o dia 18 de dezembro de 2025 diretamente pelo site da FGV.
A taxa de inscrição é de R$ 350,00 com prazo de pagamento até o dia 19 de dezembro.
Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa entre as 16h do dia 19 e 16h do dia 24 de novembro de 2025. O benefício será concedido a quem:
- possuir renda familiar de até três salários mínimos ou estiver desempregado;
- for doador de sangue;
- ou doador de medula óssea.
Salário
De acordo com o edital, a remuneração inicial do cargo é de R$ 32.798,21, além de benefícios previstos por lei. Os requisitos para as vagas são:
- Ter nível superior em Direito
- Ter registro ativo na OAB
Além disso, o candidato deve ter a comprovação do exercício de atividade que exija a aplicação de conhecimentos jurídicos durante, pelo menos, 2 anos, como:
- advogado;
- procurador de pessoa jurídica de direito público;
- magistrado, membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública;
- serventuário ou funcionário da Justiça;
- analista de Procuradoria;
- assistente jurídico de órgão da administração pública direta ou indireta ou de fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público;
- professor de Direito em faculdade oficial ou reconhecida;
- servidor público ou empregado de empresa privada, mediante comprovação das atividades desempenhadas, na forma prevista no § 1º, item II, deste artigo;
- delegado de polícia;
- aluno-residente em Programa de Residência Jurídica;
- estagiário de direito.
Etapas
O processo seletivo será composto por algumas fases, sendo elas:
- Prova Escrita Geral - eliminatória e classificatória;
- Provas Escritas Específicas - eliminatórias e classificatórias;
- Prova Oral - eliminatória e classificatória;
- Avaliação de Títulos - de caráter classificatório.
A primeira etapa está programada para acontecer no dia 1º de março de 2026 e será composta por duas questões discursivas por disciplina, cada uma com limite de 12 linhas, sobre as disciplinas contempladas de:
- Direito Administrativo
- Direito Processual Civil
- Direito Constitucional
- Direito Civil e Empresarial
- Direito Financeiro e Tributário
- Relações de Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Previdenciário
