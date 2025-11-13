Lista de aprovados do CNU 2025 é divulgada; saiba como acessar

O Enem dos Concursos oferece mais de 3 mil vagas para cargos públicos federais - Foto: © Joel Rodrigues | Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgaram na quarta-feira, 12, a lista de aprovados da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2).

Ao menos 42.499 candidatos foram selecionados para a segunda fase do concurso, a da prova discursiva. O ‘Enem dos Concursos’ oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para a segunda fase do certame, em 7 de dezembro, foram aprovados candidatos das 27 unidades da federação.

Como acessar resultado

Para acompanhar as etapas e resultados do CNU 2, os candidatos devem acessar o site da FGV. As listas de classificação de todos os cargos e os espelhos do seu próprio cartão-resposta dessa primeira etapa também já estão disponíveis para a consulta.

Após acessar o site, é necessário que o candidato faça o login, com Cadastro de Pessoas Física e com a senha individual da plataforma Gov.br.

No mesmo site do certame, também é possível visualizar abertamente, a tabela com as notas mínimas necessárias para classificação em cada cargo e especialidade e para cada modalidade de concorrência (ampla concorrência e as cotas para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas).

A FGV ainda publicou em seu site os gabaritos definitivos das provas objetivas por tipo de prova; e as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas.