CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Salários de R$ 9 mil! Marinha do Brasil abre concurso para todo o país

As seleções são destinadas a profissionais com nível superior em diversas áreas de formação

Carla Melo

Por Carla Melo

12/11/2025 - 13:48 h
As inscrições seguem até o dia 8 de janeiro de 2026
As inscrições seguem até o dia 8 de janeiro de 2026

A Marinha do Brasil abriu mais de 500 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários em todo o país. As seleções são destinadas a profissionais com nível superior em diversas áreas de formação, com salários que ultrapassam R$ 9 mil.

As inscrições seguem até o dia 8 de janeiro de 2026. Os interessados devem acessar a página do Distrito Naval (DN) a que se interessar para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 140,00, com possibilidade de solicitar isenção entre os dias 10 e 12 de novembro, para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e pertencentes a famílias de baixa renda.

Quais as áreas de formação

As vagas são destinadas a profissionais de diversas áreas, como: Administração; Direito; Comunicação Social; Psicologia; Ciências Contábeis; Geografia; Informática; Serviço Social; Biblioteconomia; Pedagogia; Português (Letras); Letras (Inglês); História; Matemática; Estatística; Educação Física; Química; Filosofia; Sociologia; Meteorologia; Oceanografia; Segurança do Tráfego Aquaviário; Inspetor Naval; Vistoriador Naval; e Teologia Católica.

Há também oportunidades para profissionais das áreas de Engenharia (Civil, Ambiental, Elétrica, Mecânica, Eletrônica, Mecatrônica, Metalúrgica, Química, Cartográfica, Naval, de Produção, de Telecomunicações, de Sistemas da Computação e de Material) e de Arquitetura e Urbanismo.

E, ainda, oportunidades para profissionais da Saúde nas áreas de medicina (diversas especialidades), Odontologia (diversas especialidades), Farmácia, Veterinária, e de apoio à Saúde, como Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

Quem deve se candidatar

Para concorrer a uma das vagas, é preciso atender a determinados critérios, como:

  • Ser brasileiro nato;
  • Ter mais de 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, e;
  • Possuir nível superior na área em que concorre;
  • Estar registrado no respectivo órgão fiscalizador da profissão, quando houver.

O candidato, aprovado em todas as fases e classificado dentro das vagas, ingressará na MB como Guarda-Marinha, sendo promovido a Segundo-Tenente após 6 meses de incorporação, cumpridos os requisitos necessários. Além da remuneração, logo a partir do curso de formação, os Oficiais RM2 têm acesso a diversos benefícios, como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Etapas da seleção

O processo seletivo é constituído de seis etapas:

  • Prova Objetiva (PO);
  • Prova de Títulos (PT);
  • Verificação Documental e de Dados Biográficos (VD e VDB);
  • Inspeção de Saúde (IS);
  • Teste de Aptidão Física (TAF); e
  • Designação à Incorporação.

A prova objetiva será realizada no dia 22 de fevereiro de 2026, com duração de três horas. Para a maioria das profissões, a prova será composta por 40 questões de múltipla escolha sobre a matéria de Língua Portuguesa.

Já para os profissionais de medicina, a prova abordará 50 questões sobre atendimento e conduta em situações de emergência e urgência médica, inclusive em áreas remotas.

