Cidade da Bahia lança três concursos públicos com 715 vagas

Nos três editais abertos, estão sendo oferecidas 715 oportunidades - Foto: Divulgação

A Prefeitura e a Câmara de Jequié abriram as inscrições para concursos públicos que pagam salários iniciais até R$ 5.111. Nos três editais abertos, estão sendo oferecidas 715 oportunidades que exigem formações acadêmicas de nível médio, técnico e superior.

O edital da Secretaria de Educação oferta 102 vagas imediatas e 242 de cadastro reserva para os cargos de:

pedagogo

professor,

Entre as áreas de formação estão a de letras, matemática, biologia, inglês, geografia, história, educação física, artes, psicologia e pedagogia.

Enquanto o edital para funções gerais da Prefeitura Municipal visa preencher 105 vagas, além das 268 de cadastro reserva, nas funções de:

agente de trânsito;

atendente de apoio escolar;

entrevistador social;

fiscal de serviços públicos;

orientador social;

fiscal ambiental;

técnico de enfermagem;

técnico em saúde bucal;

técnico em segurança do trabalho;

assistente social;

contador;

educador físico;

enfermeiro;

engenheiro sanitarista;

farmacêutico bioquímico;

médico intervencionista;

médico regulador;

nutricionista;

pedagogo;

perito médico;

psicólogo.

Para a Câmara de Jequié, são 7 vagas imediatas e 9 de cadastro reserva, os candidatos às vagas de:

auxiliar de compras;

técnico de sonorização;

comunicador de mídia;

arquivologista;

profissional de recursos humanos;

tradutor, intérprete de língua de sinais, língua portuguesa

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 4 de dezembro. As taxas, que variam entre R$ 110 e 130, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

As provas serão realizadas em 18 de janeiro na cidade de Jequié. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.