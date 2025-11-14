Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSO PÚBLICO

Cidade da Bahia lança três concursos públicos com 715 vagas

Os cargos pagam salários iniciais de até R$ 5.111 e as inscrições já estão abertas

Carla Melo

Por Carla Melo

14/11/2025 - 10:33 h | Atualizada em 14/11/2025 - 12:17
Nos três editais abertos, estão sendo oferecidas 715 oportunidades
A Prefeitura e a Câmara de Jequié abriram as inscrições para concursos públicos que pagam salários iniciais até R$ 5.111. Nos três editais abertos, estão sendo oferecidas 715 oportunidades que exigem formações acadêmicas de nível médio, técnico e superior.

O edital da Secretaria de Educação oferta 102 vagas imediatas e 242 de cadastro reserva para os cargos de:

  • pedagogo
  • professor,

Entre as áreas de formação estão a de letras, matemática, biologia, inglês, geografia, história, educação física, artes, psicologia e pedagogia.

Enquanto o edital para funções gerais da Prefeitura Municipal visa preencher 105 vagas, além das 268 de cadastro reserva, nas funções de:

  • agente de trânsito;
  • atendente de apoio escolar;
  • entrevistador social;
  • fiscal de serviços públicos;
  • orientador social;
  • fiscal ambiental;
  • técnico de enfermagem;
  • técnico em saúde bucal;
  • técnico em segurança do trabalho;
  • assistente social;
  • contador;
  • educador físico;
  • enfermeiro;
  • engenheiro sanitarista;
  • farmacêutico bioquímico;
  • médico intervencionista;
  • médico regulador;
  • nutricionista;
  • pedagogo;
  • perito médico;
  • psicólogo.

Para a Câmara de Jequié, são 7 vagas imediatas e 9 de cadastro reserva, os candidatos às vagas de:

  • auxiliar de compras;
  • técnico de sonorização;
  • comunicador de mídia;
  • arquivologista;
  • profissional de recursos humanos;
  • tradutor, intérprete de língua de sinais, língua portuguesa

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 4 de dezembro. As taxas, que variam entre R$ 110 e 130, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

As provas serão realizadas em 18 de janeiro na cidade de Jequié. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

x