CONCURSO PÚBLICO
Cidade da Bahia lança três concursos públicos com 715 vagas
Os cargos pagam salários iniciais de até R$ 5.111 e as inscrições já estão abertas
Por Carla Melo
A Prefeitura e a Câmara de Jequié abriram as inscrições para concursos públicos que pagam salários iniciais até R$ 5.111. Nos três editais abertos, estão sendo oferecidas 715 oportunidades que exigem formações acadêmicas de nível médio, técnico e superior.
O edital da Secretaria de Educação oferta 102 vagas imediatas e 242 de cadastro reserva para os cargos de:
- pedagogo
- professor,
Entre as áreas de formação estão a de letras, matemática, biologia, inglês, geografia, história, educação física, artes, psicologia e pedagogia.
Enquanto o edital para funções gerais da Prefeitura Municipal visa preencher 105 vagas, além das 268 de cadastro reserva, nas funções de:
- agente de trânsito;
- atendente de apoio escolar;
- entrevistador social;
- fiscal de serviços públicos;
- orientador social;
- fiscal ambiental;
- técnico de enfermagem;
- técnico em saúde bucal;
- técnico em segurança do trabalho;
- assistente social;
- contador;
- educador físico;
- enfermeiro;
- engenheiro sanitarista;
- farmacêutico bioquímico;
- médico intervencionista;
- médico regulador;
- nutricionista;
- pedagogo;
- perito médico;
- psicólogo.
Para a Câmara de Jequié, são 7 vagas imediatas e 9 de cadastro reserva, os candidatos às vagas de:
- auxiliar de compras;
- técnico de sonorização;
- comunicador de mídia;
- arquivologista;
- profissional de recursos humanos;
- tradutor, intérprete de língua de sinais, língua portuguesa
Como se inscrever
Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 4 de dezembro. As taxas, que variam entre R$ 110 e 130, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.
As provas serão realizadas em 18 de janeiro na cidade de Jequié. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.
