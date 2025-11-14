Associação nacional abre concurso com vagas na Bahia e salário de R$ 6 mil

Associação abre vagas com salário de mais de R$ 6 mil - Foto: Divulgação

A Associação das Pioneiras Sociais divulgou um novo processo seletivo nesta sexta-feira, 14, oferecendo oportunidades para profissionais voltados para a área de Eletrotécnica. A divulgação foi feito no Diário Oficial da União (DOU).

O regimento visa contratar novos Técnicos em manutenção para atuação nas unidades da Rede SARAH distribuídas entre as diversas regiões do país, como:

Belo Horizonte;

Brasília;

Fortaleza;

Rio de Janeiro;

Salvador;

São Luís.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pela internet entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro de 2025. Para participar, o candidato precisa acessar o portal oficial da Rede SARAH e preencher o formulário indicado no edital do processo seletivo.

Uma taxa de R$ 60 é cobrada para a inscrição, conforme apresentado pelo edital.

Salário

A carga horária semanal é de 44 horas e o salário, após o treinamento ser finalizado, é de R$ 6.148,89. Durante o treinamento, que dura, 4 meses, o candidato receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 3.996,78.

Etapas

Os candidatos vão ser avaliados por meio de três etapas principais, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório. A estrutura envolve:

uma prova objetiva;

uma prova discursiva;

fase de treinamento.

O concurso tem um prazo de validade de dois anos, contado a partir da divulgação do resultado das provas. Ele ainda pode ser prorrogado por mais dois anos de acordo com a necessidade da instituição.