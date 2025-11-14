CONCURSOS
Associação nacional abre concurso com vagas na Bahia e salário de R$ 6 mil
Associação das Pioneiras Sociais lançou um novo edital para promover vagas para a área técnica
A Associação das Pioneiras Sociais divulgou um novo processo seletivo nesta sexta-feira, 14, oferecendo oportunidades para profissionais voltados para a área de Eletrotécnica. A divulgação foi feito no Diário Oficial da União (DOU).
O regimento visa contratar novos Técnicos em manutenção para atuação nas unidades da Rede SARAH distribuídas entre as diversas regiões do país, como:
- Belo Horizonte;
- Brasília;
- Fortaleza;
- Rio de Janeiro;
- Salvador;
- São Luís.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas pela internet entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro de 2025. Para participar, o candidato precisa acessar o portal oficial da Rede SARAH e preencher o formulário indicado no edital do processo seletivo.
Uma taxa de R$ 60 é cobrada para a inscrição, conforme apresentado pelo edital.
Salário
A carga horária semanal é de 44 horas e o salário, após o treinamento ser finalizado, é de R$ 6.148,89. Durante o treinamento, que dura, 4 meses, o candidato receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 3.996,78.
Etapas
Os candidatos vão ser avaliados por meio de três etapas principais, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório. A estrutura envolve:
- uma prova objetiva;
- uma prova discursiva;
- fase de treinamento.
O concurso tem um prazo de validade de dois anos, contado a partir da divulgação do resultado das provas. Ele ainda pode ser prorrogado por mais dois anos de acordo com a necessidade da instituição.
