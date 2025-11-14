Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Associação nacional abre concurso com vagas na Bahia e salário de R$ 6 mil

Associação das Pioneiras Sociais lançou um novo edital para promover vagas para a área técnica

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/11/2025 - 15:55 h
Associação abre vagas com salário de mais de R$ 6 mil
Associação abre vagas com salário de mais de R$ 6 mil -

A Associação das Pioneiras Sociais divulgou um novo processo seletivo nesta sexta-feira, 14, oferecendo oportunidades para profissionais voltados para a área de Eletrotécnica. A divulgação foi feito no Diário Oficial da União (DOU).

O regimento visa contratar novos Técnicos em manutenção para atuação nas unidades da Rede SARAH distribuídas entre as diversas regiões do país, como:

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Belo Horizonte;
  • Brasília;
  • Fortaleza;
  • Rio de Janeiro;
  • Salvador;
  • São Luís.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pela internet entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro de 2025. Para participar, o candidato precisa acessar o portal oficial da Rede SARAH e preencher o formulário indicado no edital do processo seletivo.

Uma taxa de R$ 60 é cobrada para a inscrição, conforme apresentado pelo edital.

Leia Também:

Cidade da Bahia lança três concursos públicos com 715 vagas
Procuradoria-Geral abre concurso com salários de mais de R$ 30 mil
Lista de aprovados do CNU 2025 é divulgada; saiba como acessar
Salários de R$ 9 mil! Marinha do Brasil abre concurso para todo o país

Salário

A carga horária semanal é de 44 horas e o salário, após o treinamento ser finalizado, é de R$ 6.148,89. Durante o treinamento, que dura, 4 meses, o candidato receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 3.996,78.

Etapas

Os candidatos vão ser avaliados por meio de três etapas principais, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório. A estrutura envolve:

  • uma prova objetiva;
  • uma prova discursiva;
  • fase de treinamento.

O concurso tem um prazo de validade de dois anos, contado a partir da divulgação do resultado das provas. Ele ainda pode ser prorrogado por mais dois anos de acordo com a necessidade da instituição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Associação das Pioneiras Sociais emprego processo seletivo vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Associação abre vagas com salário de mais de R$ 6 mil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x