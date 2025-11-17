TAPEROÁ
Prefeitura abre concurso com 370 vagas e salários de R$ 3,7 mil
Oportunidades são para níveis superior, médio técnico, médio e fundamental
Por Victoria Isabel
A Prefeitura de Taperoá, na Bahia, lançou um concurso público com 370 vagas distribuídas entre os níveis superior, médio, técnico e fundamental. As inscrições seguem abertas até 5 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.
O certame contempla oportunidades para diversos cargos, incluindo professores, enfermeiros, guardas municipais, porteiros, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 3,7 mil.
A prova de conhecimentos gerais está marcada para o dia 21 de dezembro. Confira abaixo mais detalhes sobre as vagas disponíveis:
Nível superior
Agente Ambiental
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 2.100,00
Assistente Social
- Carga horária: 30h
- Salário: R$ 2.100,00
Auditor Fiscal
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 3.700,00
Enfermeiro
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.518,00
Fisioterapeuta
- Carga horária: 30h
- Salário: R$ 2.100,00
Nutricionista
- Carga horária: 30h
- Salário: R$ 2.100,00
Psicólogo
- Carga horária: 30h
- Salário: R$ 2.100,00
Psicopedagogo
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 2.100,00
Professor I
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – Artes
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – Ciências
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – Educação Física
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – Geografia
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – História
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – Inglês
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – Matemática
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Professor II – Português
- Carga horária: 20h
- Salário: R$ 2.433,88
Nível médio técnico
Técnico Agrícola
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.800,00
Técnico de Enfermagem
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.518,00
Nível médio
Agente Administrativo
Carga horária: 40h
Salário: R$ 1.518,00
Fiscal Ambiental
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.800,00
Fiscal de Tributos
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.800,00
Guarda Municipal
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.518,00
Nível fundamental
Agente de Portaria
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.518,00
Agente de Serviços Gerais
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.518,00
Coveiro
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.518,00
Mecânico de Máquinas Pesadas
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 3.700,00
Merendeira
- Carga horária: 40h
- Salário: R$ 1.518,00
