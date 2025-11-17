Menu
CONCURSOS
TAPEROÁ

Prefeitura abre concurso com 370 vagas e salários de R$ 3,7 mil

Oportunidades são para níveis superior, médio técnico, médio e fundamental

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/11/2025 - 8:20 h
As inscrições seguem abertas até 5 de dezembro
As inscrições seguem abertas até 5 de dezembro -

A Prefeitura de Taperoá, na Bahia, lançou um concurso público com 370 vagas distribuídas entre os níveis superior, médio, técnico e fundamental. As inscrições seguem abertas até 5 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

O certame contempla oportunidades para diversos cargos, incluindo professores, enfermeiros, guardas municipais, porteiros, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 3,7 mil.

A prova de conhecimentos gerais está marcada para o dia 21 de dezembro. Confira abaixo mais detalhes sobre as vagas disponíveis:

Nível superior

Agente Ambiental

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 2.100,00

Assistente Social

  • Carga horária: 30h
  • Salário: R$ 2.100,00

Auditor Fiscal

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 3.700,00

Enfermeiro

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.518,00

Fisioterapeuta

  • Carga horária: 30h
  • Salário: R$ 2.100,00

Nutricionista

  • Carga horária: 30h
  • Salário: R$ 2.100,00

Psicólogo

  • Carga horária: 30h
  • Salário: R$ 2.100,00

Psicopedagogo

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 2.100,00

Professor I

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – Artes

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – Ciências

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – Educação Física

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – Geografia

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – História

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – Inglês

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – Matemática

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Professor II – Português

  • Carga horária: 20h
  • Salário: R$ 2.433,88

Nível médio técnico

Técnico Agrícola

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.800,00

Técnico de Enfermagem

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.518,00

Nível médio

Agente Administrativo

Carga horária: 40h

Salário: R$ 1.518,00

Fiscal Ambiental

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.800,00

Fiscal de Tributos

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.800,00

Guarda Municipal

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.518,00

Nível fundamental

Agente de Portaria

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.518,00

Agente de Serviços Gerais

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.518,00

Coveiro

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.518,00

Mecânico de Máquinas Pesadas

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 3.700,00

Merendeira

  • Carga horária: 40h
  • Salário: R$ 1.518,00

