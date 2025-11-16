Menu
CONCURSOS
DUPLA OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 171 vagas de vigilante e agentes do SAMU

Inscrições vão até a próxima terça-feira, 18; resultado final com previsão para 3 de dezembro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/11/2025 - 20:12 h
O concurso seguirá regras do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA)
A Prefeitura de Eunápolis, cidade do sul do estado, anunciou nesta semana a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados, com 171 vagas temporárias. O Edital 006/2025 oferece 150 vagas para Vigilantes, distribuídas entre as Secretarias de Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde.

Já o Edital 007/2025 destina 21 oportunidades para profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem, operadores de rádio e telefonistas auxiliares de regulação. Os candidatos devem atender aos requisitos específicos de cada função.

Para os vigilantes, é necessário ensino fundamental completo, experiência mínima de seis meses na função e aptidão física. As vagas do SAMU exigem formação e experiências específicas para cada cargo. Todos os contratados seguirão o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e terão jornada de 40 horas semanais.

Ferbasa: empresa baiana oferece vagas com salário de R$ 9,5 mil
Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários altos
Associação nacional abre concurso com vagas na Bahia e salário de R$ 6 mil

As inscrições ocorrerão em duas etapas: pré-inscrição online de 14 a 18 de novembro e inscrição presencial, no Ginásio ACM, entre 25 e 27 de novembro, das 8h às 14h. O resultado parcial será divulgado no dia 28 de novembro, e o resultado final está previsto para 3 de dezembro.

