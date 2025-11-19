Concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas tem edital publicado

Processo seletivo de temporários é o "maior" da história - Foto: Divulgação / IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 19, o edital do concurso para contratação de 9.590 profissionais temporários de nível médio, considerado o maior processo seletivo da história do órgão.

As vagas são para:

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Supervisor de Coleta e Qualidade

As inscrições devem ser feitas no site da FGV, de 19 de novembro, às 16h, até 11 de dezembro, às 23h59, mediante pagamento de taxa de R$ 38,50.

A prova está marcada para 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final será divulgado entre março e abril do mesmo ano. Confira as oportunidades:

Função: Coleta de informações;

Remuneração: R$ 2.676,24

Vagas de ampla concorrência: 5.512;

Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;

Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;

Vagas destinadas aos quilombolas: 170;

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;

Total de Vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade