CONCURSOS

Concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas tem edital publicado

As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/11/2025 - 6:32 h
Processo seletivo de temporários é o "maior" da história -

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 19, o edital do concurso para contratação de 9.590 profissionais temporários de nível médio, considerado o maior processo seletivo da história do órgão.

As vagas são para:

  • Agente de Pesquisas e Mapeamento
  • Supervisor de Coleta e Qualidade

As inscrições devem ser feitas no site da FGV, de 19 de novembro, às 16h, até 11 de dezembro, às 23h59, mediante pagamento de taxa de R$ 38,50.

A prova está marcada para 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final será divulgado entre março e abril do mesmo ano. Confira as oportunidades:

Agente de Pesquisas e Mapeamento

  • Função: Coleta de informações;
  • Remuneração: R$ 2.676,24
  • Vagas de ampla concorrência: 5.512;
  • Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;
  • Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;
  • Vagas destinadas aos quilombolas: 170;
  • Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;
  • Total de Vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade

  • Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
  • Remuneração: R$ 3.379,00
  • Vagas de ampla concorrência: 715;
  • Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;
  • Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;
  • Vagas destinadas aos quilombolas: 22;
  • Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;
  • Total de Vagas: 1.110.

