Concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas tem edital publicado
As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026
Por Victoria Isabel
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 19, o edital do concurso para contratação de 9.590 profissionais temporários de nível médio, considerado o maior processo seletivo da história do órgão.
As vagas são para:
- Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Supervisor de Coleta e Qualidade
As inscrições devem ser feitas no site da FGV, de 19 de novembro, às 16h, até 11 de dezembro, às 23h59, mediante pagamento de taxa de R$ 38,50.
A prova está marcada para 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final será divulgado entre março e abril do mesmo ano. Confira as oportunidades:
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações;
- Remuneração: R$ 2.676,24
- Vagas de ampla concorrência: 5.512;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 170;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;
- Total de Vagas: 8.480.
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
- Remuneração: R$ 3.379,00
- Vagas de ampla concorrência: 715;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 22;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;
- Total de Vagas: 1.110.
