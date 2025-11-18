Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSOS

CNU 2: política de gênero eleva participação feminina nas provas

Nova política do MGI reforça inclusão e equilíbrio entre os classificados

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

18/11/2025 - 17:00 h
O aumento expressivo reflete a política afirmativa implementada pelo MGI para corrigir desigualdades
O aumento expressivo reflete a política afirmativa implementada pelo MGI para corrigir desigualdades

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) marca um avanço histórico na participação feminina. Entre os 42.499 candidatos selecionados para a prova discursiva, que será aplicada em 7 de dezembro, 57,12% são mulheres, um total de 24.275 classificadas.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O aumento expressivo reflete a política afirmativa implementada pelo MGI para corrigir desigualdades constatadas na primeira edição do certame. Embora as mulheres tenham sido maioria nas inscrições do CNU 1 (56%) e presença significativa na realização do exame (54%), elas representaram apenas 37% das aprovações finais.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, destacou que a nova regra busca corrigir disparidades estruturais:

“É uma forma de mitigar desigualdades que dificultam o acesso das mulheres, especialmente aquelas com dupla ou tripla jornada”, afirmou.

Como funciona a política de equidade de gênero

A edição 2025 do chamado “Enem dos Concursos” garante paridade entre homens e mulheres classificados para a segunda fase em cada cargo e modalidade. A regra determina que, se o percentual de mulheres aprovadas na prova objetiva ficar abaixo de 50%, candidatas adicionais sejam convocadas, desde que tenham atingido o desempenho mínimo exigido pelo edital.

Sem o mecanismo, a distribuição entre os classificados seria de 50,6% de homens e 49,4% de mulheres. Com a medida, o número de mulheres chamadas para a fase discursiva aumentou, equilibrando a disputa de forma inédita.

Lista de aprovados do CNU 2025 é divulgada; saiba como acessar
Prazo para recursos do gabarito do CNU 2025 termina nesta quarta-feira
CNU 2025: gabarito preliminar já está disponível

Importante: nenhum candidato homem previamente aprovado perdeu vaga. A equiparação apenas acrescentou mais mulheres para garantir paridade nos cargos em que elas estavam sub-representadas.

Impacto nos blocos temáticos do CNU 2

O efeito da política afirmativa variou entre os blocos:

  • Blocos 1, 2 e 5: mulheres já eram maioria no total, mas receberam equiparação residual em cargos específicos.
  • Blocos 3 e 4: mesmo com o ajuste, não atingiram 50% porque, em alguns cargos, não houve mulheres com acertos suficientes para serem incluídas.
  • Bloco 8: não houve necessidade de equiparação; mulheres já lideravam inscrições e classificações.

Um caso emblemático ocorreu no cargo de Analista Técnico de Justiça e Defesa (Bloco 7). Antes da política de equidade, eram 888 mulheres contra 1.490 homens classificados. Com a equiparação, todas as mulheres empatadas com a nota mínima foram chamadas, ampliando o grupo feminino em 731 candidatas.

Veja a tabela com o quantitativo de homens e mulheres entre 42.499 candidatos aprovados para a segunda fase por bloco temático.

Medida de equidade de gênero garante 57,12% de mulheres classificadas para a segunda fase do CNU
Medida de equidade de gênero garante 57,12% de mulheres classificadas para a segunda fase do CNU

Próximas etapas do concurso

O MGI informou que o edital de convocação para a prova discursiva será publicado ainda nesta semana no Diário Oficial da União.

Também serão divulgados outros chamamentos referentes a:

  • Avaliação de títulos
  • Verificação da autodeclaração para candidatos negros, indígenas e quilombolas
  • Procedimentos de caracterização de deficiência

x