Prazo para recursos do gabarito do CNU 2025 termina nesta quarta-feira

Prazo final é nesta quarta-feira - Foto: Getty Images

Os participantes do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) têm até as 23h59 de quarta-feira, 8, para apresentar recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas. O prazo começou nesta terça-feira, 7, e deve ser respeitado à risca.

Segundo o edital, os recursos só podem ser enviados pelo site oficial do concurso, administrado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Tentativas por e-mail, fax, correio ou entrega presencial não serão aceitas, assim como documentos enviados fora do prazo.

Cada contestação deve ser individual e conter argumentação fundamentada, clara e objetiva. É proibida qualquer forma de identificação do candidato nos campos de justificativa; o descumprimento dessa regra resulta em indeferimento imediato. Também serão rejeitados recursos com linguagem desrespeitosa ou fora do padrão estabelecido no edital.

Após a análise, a FGV divulgará as respostas exclusivamente na área do candidato. A instituição não fornecerá retorno por telefone ou e-mail. Se o recurso for deferido, a pontuação será ajustada e considerada para efeitos de classificação.

Os gabaritos preliminares, juntamente com os cadernos de prova, estão disponíveis na área pública do site. A prova objetiva do CNU 2025 teve quatro tipos diferentes para cada um dos nove blocos temáticos, totalizando 36 gabaritos.

O gabarito definitivo e o resultado final serão divulgados após a apreciação dos recursos, podendo a FGV manter, alterar ou anular questões. Não haverá possibilidade de contestar o gabarito definitivo ou o resultado final da prova objetiva. A publicação das notas finais e a convocação para a prova discursiva estão previstas para 12 de novembro.