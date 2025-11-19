CONCURSOS
Orgão legislativo lança concurso com 200 vagas e salários de R$ 24 mil
Além disso, a Assembleia Legislativa ainda oferece 225 vagas para formação de cadastro de reserva
Por Carla Melo
A Assembleia Legislativa de Rondônia está com inscrições abertas para concurso público que está oferecendo 200 vagas imediatas. Direcionada a candidatos com nível médio e superior, os salários variam de R$ 6 mil a R$ 24 mil.
Além disso, também são oferecidas 225 vagas para formação de cadastro de reserva (CR). Entre as vagas oferecidas pela Assembleia Legislativa estão:
- Consultor Legislativo
- Analista Legislativo
- Assistente Legislativo
Como se inscrever
O candidato deve se inscrever até o dia 4 de dezembro no site da FGV conhecimento. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: R$ 180 para consultor legislativo; R$ 130 para analista legislativo; e R$ 100 para assistente legislativo.
Para todos os cargos, as provas escrita e discursiva (quando houver) serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026, nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.
Quanto paga cada cargo?
O diploma de Direito é exigido em duas funções de analista legislativo: Processo Legislativo (quatro vagas imediatas e oito de cadastro de reserva) e Apoio à Advocacia-Geral (sete vagas imediatas e 12 CR). O salário é de R$ 9.575,93.
A remuneração mais alta, de R$ 24.078,42, é para os cargos de consultor, que têm vagas de assessoramento legislativo e de orçamento. Já as vagas de analista têm salário de R$ 9.575,93. O salário de assistente é de R$ 6.503,55.
Confira as áreas abrangidas
Consultor Legislativo (nível superior) — R$ 24.078,42
- Assessoramento em Orçamento: 1 vaga (6 cadastro de reserva)
- Assessoramento Legislativo: 1 vaga (4 CR)
Analista Legislativo (nível superior) — R$ 9.575,93
- Área Administrativa: 21 vagas (40 cadastro de reserva)
- Administração: 1 vaga (3 CR)
- Arquitetura: sem vaga imediata (3 CR)
- Arquivologia: 2 vagas (3 CR)
- Assistência Social: sem vaga imediata (3 CR)
- Biblioteconomia: 1 vaga (3 CR)
- Comunicação Social — Jornalismo: 2 vagas (3 CR)
- Comunicação Social — Relações Públicas: 1 vaga (2 CR)
- Comunicação Social — Publicidade e Propaganda: 1 vaga (3 CR)
- Contabilidade: 4 vagas (10 CR)
- Engenharia Civil: 1 vaga (3 CR)
- Engenharia de Segurança do Trabalho: sem vaga imediata (3 CR)
- Engenharia de Computação: 1 vaga (3 CR)
- Engenharia Elétrica: 1 vaga (3 CR)
- Engenharia Eletrônica e Telecomunicação: 1 vaga (3 CR)
- Engenharia Mecânica: 1 vaga (3 CR)
- Estatística: 2 vagas (4 CR)
- Matemática: 1 vagas (2 CR)
- Pedagogia: 3 vagas (2 CR)
- Processo Legislativo: 4 vagas (8 CR)
- Apoio à Advocacia-Geral: 7 vagas (12 CR)
- Psicologia: sem vaga imediata (1 CR)
- Redação e Revisão: 6 vagas (4 CR)
- Taquigrafia: 6 vagas (4 CR)
- Tecnologia da Informação — Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 2 vagas (3 CR)
- Tecnologia da Informação — Banco de Dados: 1 vaga (3 CR)
- Tecnologia da Informação — Infraestrutura de Redes e Comunicação: 4 vagas (4 CR)
Assistente Legislativo (nível médio) — R$ 6.503,55
- Sem especialidade: 74 vagas (30 CR)
- Técnico em Arquivo: 6 vagas (3 CR)
- Técnico em Contabilidade: 10 vagas (10 CR)
- Técnico em Desenho de Construção Civil: 3 vagas (3 CR)
- Técnico em Edificações: 2 vagas (3 CR)
- Técnico em Eletromecânica/Eletrotécnica: 1 vaga (3 CR)
- Técnico em Eletroeletrônica: 1 vaga (3 CR)
- Técnico em Informática: 8 vagas (12 CR)
- Técnico em Logística: 4 vagas (2 CR)
- Técnico em Produção de Áudio e Vídeo: 9 vagas (3 CR)
- Técnico em Comunicação Visual: 2 vagas (2 CR)
- Técnico em Segurança do Trabalho: sem vaga imediata (1 CR)
- Técnico em Tradução e Interpretação de Libras: 4 vagas (4 CR)
