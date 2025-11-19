Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Orgão legislativo lança concurso com 200 vagas e salários de R$ 24 mil

Além disso, a Assembleia Legislativa ainda oferece 225 vagas para formação de cadastro de reserva

Carla Melo

Por Carla Melo

19/11/2025 - 16:30 h
Assembleia Legislativa de Rondônia
Assembleia Legislativa de Rondônia -

A Assembleia Legislativa de Rondônia está com inscrições abertas para concurso público que está oferecendo 200 vagas imediatas. Direcionada a candidatos com nível médio e superior, os salários variam de R$ 6 mil a R$ 24 mil.

Além disso, também são oferecidas 225 vagas para formação de cadastro de reserva (CR). Entre as vagas oferecidas pela Assembleia Legislativa estão:

  • Consultor Legislativo
  • Analista Legislativo
  • Assistente Legislativo

Como se inscrever

O candidato deve se inscrever até o dia 4 de dezembro no site da FGV conhecimento. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: R$ 180 para consultor legislativo; R$ 130 para analista legislativo; e R$ 100 para assistente legislativo.

Para todos os cargos, as provas escrita e discursiva (quando houver) serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026, nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.

Quanto paga cada cargo?

O diploma de Direito é exigido em duas funções de analista legislativo: Processo Legislativo (quatro vagas imediatas e oito de cadastro de reserva) e Apoio à Advocacia-Geral (sete vagas imediatas e 12 CR). O salário é de R$ 9.575,93.

A remuneração mais alta, de R$ 24.078,42, é para os cargos de consultor, que têm vagas de assessoramento legislativo e de orçamento. Já as vagas de analista têm salário de R$ 9.575,93. O salário de assistente é de R$ 6.503,55.

Confira as áreas abrangidas

Consultor Legislativo (nível superior) — R$ 24.078,42

  • Assessoramento em Orçamento: 1 vaga (6 cadastro de reserva)
  • Assessoramento Legislativo: 1 vaga (4 CR)

Analista Legislativo (nível superior) — R$ 9.575,93

  • Área Administrativa: 21 vagas (40 cadastro de reserva)
  • Administração: 1 vaga (3 CR)
  • Arquitetura: sem vaga imediata (3 CR)
  • Arquivologia: 2 vagas (3 CR)
  • Assistência Social: sem vaga imediata (3 CR)
  • Biblioteconomia: 1 vaga (3 CR)
  • Comunicação Social — Jornalismo: 2 vagas (3 CR)
  • Comunicação Social — Relações Públicas: 1 vaga (2 CR)
  • Comunicação Social — Publicidade e Propaganda: 1 vaga (3 CR)
  • Contabilidade: 4 vagas (10 CR)
  • Engenharia Civil: 1 vaga (3 CR)
  • Engenharia de Segurança do Trabalho: sem vaga imediata (3 CR)
  • Engenharia de Computação: 1 vaga (3 CR)
  • Engenharia Elétrica: 1 vaga (3 CR)
  • Engenharia Eletrônica e Telecomunicação: 1 vaga (3 CR)
  • Engenharia Mecânica: 1 vaga (3 CR)
  • Estatística: 2 vagas (4 CR)
  • Matemática: 1 vagas (2 CR)
  • Pedagogia: 3 vagas (2 CR)
  • Processo Legislativo: 4 vagas (8 CR)
  • Apoio à Advocacia-Geral: 7 vagas (12 CR)
  • Psicologia: sem vaga imediata (1 CR)
  • Redação e Revisão: 6 vagas (4 CR)
  • Taquigrafia: 6 vagas (4 CR)
  • Tecnologia da Informação — Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 2 vagas (3 CR)
  • Tecnologia da Informação — Banco de Dados: 1 vaga (3 CR)
  • Tecnologia da Informação — Infraestrutura de Redes e Comunicação: 4 vagas (4 CR)

Assistente Legislativo (nível médio) — R$ 6.503,55

  • Sem especialidade: 74 vagas (30 CR)
  • Técnico em Arquivo: 6 vagas (3 CR)
  • Técnico em Contabilidade: 10 vagas (10 CR)
  • Técnico em Desenho de Construção Civil: 3 vagas (3 CR)
  • Técnico em Edificações: 2 vagas (3 CR)
  • Técnico em Eletromecânica/Eletrotécnica: 1 vaga (3 CR)
  • Técnico em Eletroeletrônica: 1 vaga (3 CR)
  • Técnico em Informática: 8 vagas (12 CR)
  • Técnico em Logística: 4 vagas (2 CR)
  • Técnico em Produção de Áudio e Vídeo: 9 vagas (3 CR)
  • Técnico em Comunicação Visual: 2 vagas (2 CR)
  • Técnico em Segurança do Trabalho: sem vaga imediata (1 CR)
  • Técnico em Tradução e Interpretação de Libras: 4 vagas (4 CR)

x