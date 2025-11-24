Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

IF Baiano tem oportunidade de emprego com salário de mais de R$ 8 mil

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano abriu edital para preencher vaga de professor substituto

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/11/2025 - 14:20 h
IF Baiano de Bom Jesus da Lapa abre vaga para professor
O IF Baiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano) lançou, nesta segunda-feira, 24, um edital para preencher a vaga de professor substituto para atuação no campus de Bom Jesus da Lapa.

A abertura das inscrições acontece na próxima quinta-feira, 27. e vão seguir até o dia 07 de dezembro, feitas diretamente no site do IF.

O prazo de validade deste processo será de um ano contado a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por um período igual.

Sobre a vaga

O instituto oferece uma vaga de professor substituto em Letras Português/Inglês, sendo um pré-requisito para a vaga uma licenciatura na área de letras português-inglês.

Salário

A remuneração mensal bruta para o candidato aprovado, com título de graduação, será de R$ 4.326,60. Caso o candidato aprovado possua alguns títulos, seu salário pode subir:

  • Aperfeiçoamento: R$ 4.651,09;
  • Especialista: R$ 4.975,59;
  • Mestre: R$ 5.949,07;
  • Doutor: R$ 8.058,29.

Além da remuneração, poderão ainda ser concedido ao contratado alguns benefícios, como:

  • auxílio-alimentação: R$ 1.175,00;
  • auxílio-transporte;
  • auxílio pré-escolar.

x