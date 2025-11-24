CONCURSOS
IF Baiano tem oportunidade de emprego com salário de mais de R$ 8 mil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano abriu edital para preencher vaga de professor substituto
O IF Baiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano) lançou, nesta segunda-feira, 24, um edital para preencher a vaga de professor substituto para atuação no campus de Bom Jesus da Lapa.
A abertura das inscrições acontece na próxima quinta-feira, 27. e vão seguir até o dia 07 de dezembro, feitas diretamente no site do IF.
O prazo de validade deste processo será de um ano contado a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por um período igual.
Sobre a vaga
O instituto oferece uma vaga de professor substituto em Letras Português/Inglês, sendo um pré-requisito para a vaga uma licenciatura na área de letras português-inglês.
Salário
A remuneração mensal bruta para o candidato aprovado, com título de graduação, será de R$ 4.326,60. Caso o candidato aprovado possua alguns títulos, seu salário pode subir:
- Aperfeiçoamento: R$ 4.651,09;
- Especialista: R$ 4.975,59;
- Mestre: R$ 5.949,07;
- Doutor: R$ 8.058,29.
Além da remuneração, poderão ainda ser concedido ao contratado alguns benefícios, como:
- auxílio-alimentação: R$ 1.175,00;
- auxílio-transporte;
- auxílio pré-escolar.
